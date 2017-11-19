Наблюдение НЛО в Лянгасово, Россия, 15 марта 1990 года

Из рапорта старшины Кассина:

«… По размерам это было больше диска луны в 2-3 раза, ярко-желтого цвета, в форме яйца, но не ярко выраженное, заостренное, направленное в противоположную сторону по наблюдению, на поверхности объекта были блики, напоминающие «играющее солнце», блики были белого цвета по всей поверхности. Объект был на высоте верхушек деревьев, но не касался их».

Из рапорта старшего сержанта милиции Вотницева В. Е., милиционера ЛОВД на станции Лянгасово:

«…Я увидел неизвестный объект ярко-желтого цвета, размерами в 2 раза больше солнца, формы эллипса, на восточной части небольшая впадина, эллипс вытянут по горизонтали. От него к низу отходили лучи, были очень яркие, в виде дождика… Когда смотрел на объект, то у меня сразу же заболели глаза и потекли слезы, т. к. он был очень ярким».

Дежурный по ЛОВД старший лейтенант милиции Можаев С. А. описывает происходившие события следующим образом:

«15 марта 1990 г. около 24 часов я вышел на улицу и решил пройтись по перрону.

Напротив здания вокзала заметил шар очень большого размера, он был темно-желтого цвета. От шара вниз отходил 1 широкий луч, который светил очень небольшой промежуток времени, затем исчез. Сам шар раздвоился на расстоянии примерно метров 5-8 от основного, в сторону востока была окружность еще 1 шара, но не на всей окружности, шар светился в виде зарева алого цвета.

Зарево поднималось от шара визуально метра на три-четыре. Если ориентироваться по деревьям, то шар висел над самыми кронами, даже чуть ниже, если смотреть с переходного моста через пути. Примерно минут через 10-12 цвет шара изменился с темно-желтого на светло-желтый и как мне сначала показалось, стал двигаться на запад. Я взял ориентиром ствол дерева и убедился, что шар действительно стал двигаться. Время было 0 часов 8 минут. Продвинувшись на некоторое расстояние, шар растворился».

А вот что рассказала о событиях той памятной ночи билетный кассир вокзала станции Лянгасово Коленькова Е. Б.:

« В 23 часа 45 минут в окно кассы постучал милиционер Вотинцев и сказал, что прилетели инопланетяне, и чтоб я бежала на переходный мост. Прибежав на мост, я увидела в небе объект темно-желтого цвета, размером с солнце на закате, т. е. увеличенного размера. Объект висел низко, прямо над верхушками деревьев. Я отметила, что постоянно смотреть на объект больно глазам, но лучей от него не было, он был светящийся, эффект как смотреть на электрическую лампочку долго. Объект как бы менялся в объеме, и что-то мялось внутри. Когда старалась смотреть более пристально, то видела у шарообразного объекта блики по горизонтали».

Анализирую рассказы очевидцев, можно сделать предположение, что объект менял свою форму, возможно, из-за своего вращения. Вот такое интересное и пока необъяснимое явление наблюдалось в ночь с 15 на 16 марта из п. Лянгасово.

Кстати, попытка сотрудника ЛОВ Д старшего лейтенанта заинтересовать данным явлением наших метеорологов не увенчалась успехом — увы, их интересует только погода.

Материал подготовил В. Ищенко, зам. начальника по политической части ЛОВД на станции Лянгасово, капитан милиции.



(Газета «Комсомольская племя», 31 марта 1990 г.)

Лянгасово — микрорайон в Ленинском районе города Кирова, ранее посёлок городского типа.