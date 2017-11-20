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НЛО на Сейшельских островах

20.11.2017 НЛО   Нет комментариев


В эфире телешоу ТНТ, которое снимается на Сейшельских островах, а конкретно на небольшом острове Провиденс, который входит в группу островов Фаркуар Внешних Сейшельских островов, в кадр попало НЛО пролетающее над оконечностью этого острова.

Провиденс — расположен на севере. Протяжённость с севера на юг 4 км, с востока на запад 0,4 км. Площадь чуть более 1 км². Существует небольшое поселение из 6 человек в центральной и южной части острова. Именно там проходят съемки телешоу.

В выпуске «Дом 2. Остров любви. 1 сезон 325 серия», который вышел в эфир 27.08.2017 года в кадр попал неопознанный летающий объект, пролетающий вдалеке над оконечностью острова. Объект большой, об этом можно судить, когда он пролетает над деревьями.

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НЛО на Сейшельских островах

Объект не имеет признаков самолета, нет крыльев, хвоста, шасси итд. Не говоря уже о том, что аэродрома на острове вообще нет. Сама форма объекта очень необычная, это прямоугольный объект (сигарообразный), имеющий явно выраженные структуры в центре и по краям, соединенные перемычками. Это не беспилотный летательный аппарат, поскольку он слишком большой для мультикоптера.

Скорость объекта так же довольно большая, видимую часть обзора камеры, установленной на берегу острова. он пролетает всего за 6 секунд.

НЛО на Сейшельских островах

Республика Сейшельские Острова — островное государство в Восточной Африке. Расположено в западной части Индийского океана, немного южнее экватора, примерно в 1600 км к востоку от африканского материка, севернее Мадагаскара.

В состав республики входят 115 островов, обитаемы только 33. Площадь государства — 455 км². Самый большой остров — Маэ (142 км²). На нём находится столица государства — Виктория и международный аэропорт. Другие крупные острова — Силуэт, Праслен, Ла-Диг. Множество мелких коралловых островов. Население — около 88 тыс. человек.

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Метки:  островах, Сейшельских

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