Над городом Королёв пролетела группа НЛО



Королёв — город в Московской области России, наукоград. Город областного подчинения, образует одноимённый городской округ. Королёв часто неофициально называют космической столицей России.

В подмосковном Королеве жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который выписывал в небе над наукоградом необычные фигуры. НЛО появились над городом 24 августа.

На видео видно, как в воздухе над жилыми домами зависли четыре белых сверкающих точки. Эти объекты двигаются, формируя разные геометрические фигуры.