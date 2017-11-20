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Над городом Королёв пролетела группа НЛО

20.11.2017 НЛО   Нет комментариев


Королёв — город в Московской области России, наукоград. Город областного подчинения, образует одноимённый городской округ. Королёв часто неофициально называют космической столицей России.

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В подмосковном Королеве жители сняли на видео неопознанный летающий объект, который выписывал в небе над наукоградом необычные фигуры. НЛО появились над городом 24 августа.

Над городом Королёв пролетела группа НЛО

На видео видно, как в воздухе над жилыми домами зависли четыре белых сверкающих точки. Эти объекты двигаются, формируя разные геометрические фигуры.

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Метки:  городом, Группа, Королёв, пролетела

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