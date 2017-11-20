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Сильные дожди подтопили улицы Смоленска

20.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Очередной ливень серьезно осложнил ситуацию на смоленских дорогах. Ливневки не справляются с потоком воды. Некоторые улицы превратились в реки, автомобили не могут проехать.

Сильные дожди подтопили улицы Смоленска

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На улице Индустриальной ливневка превратилась в фонтан, очевидцы сообщают, что залита дорога и все подъезды рядом.


Также затопило улицу Памфилова, Витебское шоссе около завода М. И. Калинина. Улица Кашена постепенно скрывается под водой.

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Метки:  подтопили, сильные, Смоленска

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