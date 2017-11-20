Сильные дожди подтопили улицы Смоленска



Очередной ливень серьезно осложнил ситуацию на смоленских дорогах. Ливневки не справляются с потоком воды. Некоторые улицы превратились в реки, автомобили не могут проехать.

На улице Индустриальной ливневка превратилась в фонтан, очевидцы сообщают, что залита дорога и все подъезды рядом.



Также затопило улицу Памфилова, Витебское шоссе около завода М. И. Калинина. Улица Кашена постепенно скрывается под водой.