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Сильные дожди подтопили улицы Смоленска
20.11.2017 Интересное в мире
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Очередной ливень серьезно осложнил ситуацию на смоленских дорогах. Ливневки не справляются с потоком воды. Некоторые улицы превратились в реки, автомобили не могут проехать.
На улице Индустриальной ливневка превратилась в фонтан, очевидцы сообщают, что залита дорога и все подъезды рядом.
Также затопило улицу Памфилова, Витебское шоссе около завода М. И. Калинина. Улица Кашена постепенно скрывается под водой.
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