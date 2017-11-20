Наводнение в Никарагуа

15 марта около 23 часов экипаж автомобиля лянгасовского ПОМ (поселковое отделение милиции) в составе сержанта милиции Баранова А. М. и старшины милиции Кассина В. И. во время патрулирования п. Лянгасово обратили внимание на то, что на небе, по... Подробнее