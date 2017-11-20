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Наводнение в Никарагуа
20.11.2017 Интересное в мире
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Сильные дожди, прошедшие в Никарагуа в конце прошлой недели, вызвали паводки на нескольких реках страны. От паводков пострадали департаменты Боако, Хинотега и Ривас, говорится в докладе Национальной системы профилактики, смягчения последствий бедствий и ликвидации последствий стихийных бедствий (Sinapred).
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Наибольший ущерб принес паводок на реке Фонсека в муниципалитетах Санта-Люсия, Боако и Теустепе. Предварительная оценка показывает, что повреждены 124 дома, где проживает 464 человека. 8 домов из них полностью разрушены. Потоки воды уничтожили 8 мостов и повредили линии электропередач.
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