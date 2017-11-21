Получение степени МВА в других странах: что нужно знать в первую очередь?

Образование во Франции

Образование во Франции так же получить не легко, но возможно. Система образования в этой стране построена таким образом, что каждая последующая ступень является продолжением предыдущей, поэтому иностранцу не так легко поступить в высшее учебное заведение Франции, однако, ужесточенные правила поступления делают более качественным сам процесс образования. Во Франции, система образования состоит из дошкольного, подготовительного, среднего и высшего образования, включающего университетское и пост университетское образование, получение степени магистра и доктора. Иностранцам легче всего начинать обучение либо с дошкольного, либо с университетского образования, включающего в себя А и А2 levels. Окончание данных этапов сопровождается получением степени бакалавра.

Образование в Японии

Желающим поступить на управляющие должности следует обратить особое внимание на Японию, как место получения своего образования. Японские менеджеры известны своей исполнительностью и профессионализмом. В Японии сложилась целая культура управления персоналом, ни в одной стране мира персоналу не отводится столько внимания, сколько здесь. Эта страна первая поняла, что инвестиции в образования и персонал, являются наиболее выгодными и всегда оправдывают себя. Японец никогда не может сказать, что он окончил своё образования, так как на протяжении всей жизни, от должности к должности фирма организует курсы по повышению квалификации сотрудника, что существенно улучшает качество работы и увеличивает отдачу от персонала.

Менеджмент в Японии преподаётся на высшем уровне. В то время как в нашей стране сама специальность «Менеджмент риска» появилась не более 6-ти лет, в Японии эту специальность преподают вот уже более двух десятилетий. Это не показатель качества, однако, это показатель высокой степени развития страны и системы образования в целом.

Обучение за рубежом по низкой цене

Обучение за рубежом — это не обязательно прохождение полноценного цикла университетского или пост университетского обучения. Многие страны, такие как Великобритания, Франция, Мальта, Германия, Канада, Швейцария предлагают образовательные курсы, длительностью от одного месяца, до нескольких лет. Прохождение этих курсов обязательно сопровождается сдачей экзаменов и получением определённой степени, но главное, это получение навыков, актуальной и необходимой информации, всестороннего и глубокого развития личности, кардинальное изменение метода мышления и умения анализировать. Отправиться на обучение вы сможете, воспользовавшись помощью агентства Интем. Мы подберём для вас наиболее подходящие условия с учётом всех ваших пожеланий, после чего получение новых знаний станет для вас лишь вопросом времени.