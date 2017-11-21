Как слепые видят сны?

Сны всегда ассоциируются с визуальной информацией. Во сне мы видим пусть и искаженные, но отражения реального мира. Но какие сны могут видеть люди, слепые от рождения? Сны всегда ассоциируются с визуальной информацией. Во сне мы видим пусть и... Подробнее