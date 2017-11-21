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Как слепые видят сны?
21.11.2017 Что от нас скрывали
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Сны всегда ассоциируются с визуальной информацией. Во сне мы видим пусть и искаженные, но отражения реального мира. Но какие сны могут видеть люди, слепые от рождения?
Зачем вообще нужны сны? Нужны ли они в принципе незрячему человеку? Разумеется, да. В науке существует сразу несколько версий о том, зачем человеку нужны сны, и ни одна из них не сводится к зрению как таковому. Но, разумеется, слепой от рождения человек будет испытывать нечто иное, чем зрячий, качественно другой опыт. А вот какой, вы узнаете, посмотрев следующий ролик.
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