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Тайна древнего аэродрома Юндум

21.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Тайна древнего аэродрома Юндум

На территории небольшой африканской страны Гамбии находится загадочный аэродром Юндум, о котором в последние годы уже немало писали. В чем же заключается загадка этого аэродрома? Дело в том, что его главную и наиболее дорогостоящую составную часть — взлетно-посадочную полосу (ВПП) — здесь никто не строил, поскольку она уже была. ВПП состояла из монолитных каменных плит, тщательно подогнанных друг к другу. Как уверяли местные жители, эти плиты находились в этом месте испокон веков.

При строительстве аэродрома оставалось только накатать на эти плиты асфальт, нанести разметку, и получилась великолепная взлетно-посадочная полоса длиной 3 600 метров, способная принимать любые современные самолеты вне зависимости от их веса и габаритов. Стоит отметить, что в создании аэродрома Юндум активное участие приняло НАСА.

Американское космическое агентство выбрало его как запасной аэродром для посадки своих многоразовых кораблей — «Шаттлов». С помощью американцев на Юндуме установили необходимые радиоэлектронные системы управления и навигации, а в 1996 году вступило в строй здание международного аэропорта, построенное по совместному американо-гамбийскому проекту.

Любопытно, что при внушительной длине полосы асфальтом покрыты не все древние плиты и часть из них можно увидеть как в ее начале, так и в конце. И тогда получается, что древняя взлетно-посадочная полоса была гораздо внушительнее современной. Но кто же с нее взлетал? На этот вопрос ответить пока сложно — из имеющихся публикаций становится ясно, что никаких исследований на эту тему никто не проводил.

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Непокрытые асфальтом участки полосы представлены тщательно подогнанными друг к другу светлыми плитами песчано-коричневого цвета. Возраст плит до сих пор не определен. Согласно одним публикациям, их поверхность грубо отшлифована, другие же утверждают, что шлифовка близка к идеальной. Судя по опубликованным фотографиям, первое ближе к истине, но это говорит лишь о древности плит, идеальная шлифовка которых могла быть значительно повреждена длительными процессами выветривания.

Попытки объяснить наличие столь внушительной взлетной полосы в африканской глуши привели к гипотезе, что ее соорудили в 40-х годах XX века немецкие нацисты, которые во время Второй мировой войны якобы вывозили с Черного континента уран.Однако совершенно непонятно, зачем фашистам понадобилось строить полосу длиной, которая значительно превышала все имеющиеся в то время. Противники этой версии отмечают, что немцы на своих секретных военных аэродромах сооружали взлетные полосы с помощью небольших металлических пластин, имеющих для уменьшения веса ряд отверстий.

Чтобы соорудить данную полосу, немцам понадобилось бы открыть масштабное камнерезное производство, использовать мощные машины и краны. Но местные старожилы уверяют, что ничего подобного здесь никогда не было, а плиты лежали тут всегда — при их дедах, прадедах, прапрадедах и т. д.

Таким образом, объяснить наличие этой ВПП можно только предположением о некой древней земной цивилизации, соорудившей ее, или связать ее с инопланетянами. Что касается последнего варианта, он кажется менее убедительным, ведь внеземные корабли должны обладать способностью садиться на любое неподготовленное, хоть и достаточно ровное место.
Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Тайна древнего аэродрома Юндум

Из многочисленных публикаций об аэродроме Юндум можно сделать вывод, что никаких исследований древних плит не проводилось, их просто используют, и все. Конечно, нужно бы тщательно изучить их. Впрочем, не исключено, что сотрудники НАСА при строительстве аэродрома провели какие-то исследования, но утаили их результаты.

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Метки:  аэродрома», древнего

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