Тайна древнего аэродрома Юндум

При строительстве аэродрома оставалось только накатать на эти плиты асфальт, нанести разметку, и получилась великолепная взлетно-посадочная полоса длиной 3 600 метров, способная принимать любые современные самолеты вне зависимости от их веса и габаритов. Стоит отметить, что в создании аэродрома Юндум активное участие приняло НАСА.

Американское космическое агентство выбрало его как запасной аэродром для посадки своих многоразовых кораблей — «Шаттлов». С помощью американцев на Юндуме установили необходимые радиоэлектронные системы управления и навигации, а в 1996 году вступило в строй здание международного аэропорта, построенное по совместному американо-гамбийскому проекту.

Любопытно, что при внушительной длине полосы асфальтом покрыты не все древние плиты и часть из них можно увидеть как в ее начале, так и в конце. И тогда получается, что древняя взлетно-посадочная полоса была гораздо внушительнее современной. Но кто же с нее взлетал? На этот вопрос ответить пока сложно — из имеющихся публикаций становится ясно, что никаких исследований на эту тему никто не проводил.

Непокрытые асфальтом участки полосы представлены тщательно подогнанными друг к другу светлыми плитами песчано-коричневого цвета. Возраст плит до сих пор не определен. Согласно одним публикациям, их поверхность грубо отшлифована, другие же утверждают, что шлифовка близка к идеальной. Судя по опубликованным фотографиям, первое ближе к истине, но это говорит лишь о древности плит, идеальная шлифовка которых могла быть значительно повреждена длительными процессами выветривания.

Попытки объяснить наличие столь внушительной взлетной полосы в африканской глуши привели к гипотезе, что ее соорудили в 40-х годах XX века немецкие нацисты, которые во время Второй мировой войны якобы вывозили с Черного континента уран.Однако совершенно непонятно, зачем фашистам понадобилось строить полосу длиной, которая значительно превышала все имеющиеся в то время. Противники этой версии отмечают, что немцы на своих секретных военных аэродромах сооружали взлетные полосы с помощью небольших металлических пластин, имеющих для уменьшения веса ряд отверстий.

Чтобы соорудить данную полосу, немцам понадобилось бы открыть масштабное камнерезное производство, использовать мощные машины и краны. Но местные старожилы уверяют, что ничего подобного здесь никогда не было, а плиты лежали тут всегда — при их дедах, прадедах, прапрадедах и т. д.

Таким образом, объяснить наличие этой ВПП можно только предположением о некой древней земной цивилизации, соорудившей ее, или связать ее с инопланетянами. Что касается последнего варианта, он кажется менее убедительным, ведь внеземные корабли должны обладать способностью садиться на любое неподготовленное, хоть и достаточно ровное место.



Из многочисленных публикаций об аэродроме Юндум можно сделать вывод, что никаких исследований древних плит не проводилось, их просто используют, и все. Конечно, нужно бы тщательно изучить их. Впрочем, не исключено, что сотрудники НАСА при строительстве аэродрома провели какие-то исследования, но утаили их результаты.