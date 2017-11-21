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В перуанской гробнице нашли скелеты китайцев

21.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

В перуанской гробнице нашли скелеты китайцев

Археологи, изучающие пирамиду Беллависта, в Лиме, которая относится к 1100 году н.э., обнаружили человеческие останки, которые были идентифицированы как китайцы. Что еще более загадочно, 16 скелетов, похоже, были размещены там в конце 1800-х годов. Как это могло произойти?

Прежде чем мы углубимся в эту тайну пирамиды, давайте посмотрим на перуанские пирамиды. Местным словом для этих структур является «хуака», и они встречаются повсюду в Перу от джунглей до столицы Лимы, где их много. Они были построены народами из доколумбийских культур в этом районе, прежде всего как религиозные или культурные центры, и были использованы в качестве гробниц для элитных членов общества.

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Хуаки использовались до прибытия европейцев, когда они были либо уничтожены, либо оставлены после того, как их обозначили как «языческие» символы. К счастью, министерство культуры Перу и особенно правительство Лимы работают над тем, чтобы сохранить оставшиеся хуаки, иногда просто ограждая их, а также выкапывая и сохраняя их содержание для изучения.

Это подводит нас к пирамиде или хуаке в районе Беллависта в Перу. Согласно утверждению Роксаны Гомес, ведущему археологу, этот хуака, наряду с по меньшей мере 15 другими, принадлежал к культуре Ичмы, которая обитала в этом районе от 1000 до 1400 лет назад, когда она была поглощена инками. Ни при каких обстоятельствах история не показывает никакого контакта между Ичмой и Китаем. Таким образом, на этой неделе министерство культуры сообщило, что находка 16 китайских скелетов была шоком, но не по причинам, о которых вы могли бы подумать.

Перу, наряду со многими другими южноамериканскими странами, активно использовала рабский труд, пока эта практика не была отменена в 1854 году. Как и в Северной Америке, ее часто заменяли подневольным рабством. Перуанские хлопковые фермеры «нанимали» китайских рабочих до 20-го века, когда их заменили машинами. Неудивительно, что страна, столь зависимая от рабов и рабочих-мигрантов, не позволила им быть похороненными на католических кладбищах. Таким образом, китайцы, зная религиозную цель заброшенных хуаков, использовали их для своих захоронений.

«В одном китайском гробу в погребальный ансамбль были включены опиумная труба и небольшой керамический сосуд».


Как сообщает агентство новостей Перу, Гомес обнаружил, что 11 трупов были захоронены в саванах, но пять похороненных позже, были в деревянных гробах с более тонкой одеждой и аксессуарами.

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Метки:  гробнице, китайцев, перуанской, скелеты

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