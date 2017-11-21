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Загадки человечества. Выпуск 41

21.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев


Испанский дизайнер Мануэль Торес изобрёл первую в мире жидкую одежду. Когда она появится в открытой продаже и как модельеру удалось создать такой материал;
— Аппарат для перевода кошачьего и собачьего языков может появиться в ближайшие годы. Как будет выглядеть переводчик со звериного и сколько будет стоить эта новинка;
— Учёные нашли животных, которым не нужен кислород. Чем они дышат и как смогли выжить в суровых условиях;
— Маги и колдуны. Как они вершат судьбы государств. Кто они и как их предсказания изменили ход истории.

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Метки:  Выпуск, Загадки, человечества

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