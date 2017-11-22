Первые изображения горизонта событий чёрной дыры получат в 2017 году

Согласно проекту «Телескоп горизонта событий» (EHT) объединённые астрономические инструменты, находящиеся в Испании, Мексике, США, Чили и других странах, будут действовать как единый телескоп. Как отмечает команда EHT, фактически мы получим виртуальный телескоп размером с Землю.

Целью исследования станет чёрная дыра Стрелец А* — компактный радиоисточник, находящийся в центре Млечного Пути. Он в 17 раз больше Солнца и находится в 25000 световых лет от Земли. Она занимает в небе участок равный площади компакт-диска, положенного на поверхность Луны.

Все необходимые технические подготовительные работы, а также теоретические подсчёты уже проведены. «Мы практически готовы. Техническая фаза подготовки уже завершена, телескопы распложены на своих местах. Выполнена и теоретическая работа», — рассказала член команды проекта EHT Фариаль Озель (Feryal Ozel) из Университета Аризоны на 227-й встрече американского астрономического общества.

Однако есть ещё несколько задач, которые предстоит решить, отмечает она. «Всё-таки размеры чёрной дыры чрезвычайно малы в небе. Но мы надеемся провести всесторонние наблюдения в начале 2017 года», — отметила Озель.

Горизонт событий представляет собой границу, отделяющую «внутреннюю часть» чёрной дыры от Вселенной. Всё, что пересекает горизонт событий, не может избежать невероятного притяжения чёрной дыры. Вокруг же самой границы существует много газа, сжатого под действием силы тяжести.

Как считают учёные, вести наблюдения лучше всего с помощью радиоволн, так как они меньше рассеиваются окружающим пространством. Потребовалось немало теоретических расчётов, отмечает Озель, прежде чем учёные остановились на конкретной длине волны — 1,3 миллиметра.

Астрофизик предполагает, что на «фотографии» чёрная дыра будет выглядеть как полумесяц. Это можно объяснить тем, что вещество, перед попаданием в чёрную дыру, некоторое время вращается вокруг неё. Материя на одной стороне смещается по направлению к Земле, и её свет становится ярче из-за эффекта Доплера. Другая же сторона, «отражающая» газ, будет выглядеть темнее.

По мнению исследователей, наблюдения границ чёрной дыры будут иметь большое значение для научного мира. Изучение того, как чёрная дыра влияет на пространство и время, вполне вероятно, поможет учёным проверить теорию относительности Эйнштейна, как никогда раньше. Кроме того, астрофизики намерены в будущем заглянуть за пределы Млечного Пути и изучить чёрную дыру Messier 87.

Ранее Стивен Хокинг выдвинул любопытное предположение, пытаясь ответить на вопрос, который давно мучает физиков – что происходит с объектами, когда они попадают за горизонт событий. Известный учёный полагает, что чёрные дыры не поглощают и не уничтожают физическую информацию об объектах, а сохраняют её в виде двухмерной голограммы.