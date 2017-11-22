Радиотелескоп ALMA наблюдает ледяное кольцо вокруг молодой планетной системы

Ранние наблюдения звезды Фомальгаут, проведенные в 2012 г., когда телескоп еще находился в процессе строительства, позволили увидеть лишь одну половину этого остаточного диска. Хотя этот первый снимок был сделан лишь для проверки начальных возможностей телескопа ALMA, он, тем не менее, позволил сделать предварительные предположения о природе и возможном происхождении этого диска.

Теперь новые наблюдения, выполненные при помощи этого радиотелескопа, позволяют полностью рассмотреть это яркое осколочное кольцо, а также указывают на химическое сходство между материалом этого кольца и материалом комет Солнечной системы.

Система Фомальгаут расположена на относительно небольшом расстоянии от нас и входит в число 20 систем звезд, в которых были проведены прямые наблюдения планет. Возраст всей системы составляет примерно 440 миллионов лет, что примерно эквивалентно одной десятой возраста Солнечной системы.

Как видно на этом новом снимке, яркая полоса из ледяной пыли шириной примерно 2 миллиарда километров сформировалась на расстоянии примерно 20 миллиардов километров от звезды. Согласно авторам одной из двух новых работ, посвященных системе Фомальгаут, такое узкое кольцо могло образоваться в результате гравитационного влияния планет системы.

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