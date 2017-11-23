Реклама

Gallery

1394567822_navodnenie-v-severnyh-i-central-nyh-raiyonah-portugalii_1 1399283102_agogve-afrikanskie-lesnye-chelovechki_1 1401773223_igry-bogov-chast-12-flv 1402020181_foto-mimasa-pod-kol-cami-saturna_2 1409763961_do-potopa-lyudi-byli-gigantami_2 1395928801_V-Kitae-bushuet-navodnenie 1398135241_thumb_Kometa-ISON-mozhet-perezhit-svidanie-s-Solncem 1409269864_thumb_Razvenchivaem-mify-o-srednevekovyh-dospehah_7

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Астрономы ждут перигелия кометы Джонсона

23.11.2017 Части света   Нет комментариев

Астрономы ждут перигелия кометы Джонсона

Комета Джонсона известная также под обозначением C/2015 V2 (Johnson) является долгопериодической гмперболической кометой. Она была открыта в ноябре 2015 года при помощи 0.68-м телескопа Шмидта в рамках Каталанского обзора неба. Ее первооткрывателем стал астроном Джес Джонсон. 
Астрономы ждут перигелия кометы ДжонсонаФотография кометы Джонсона, сделанная астрофотографом Джоном Пёрвисом 21 февраля 2017 года
По оценкам ученых. В конце мая 2017 года у нас появится благоприятная возможность наблюдать за этой кометой при помощи оптических приборов, поскольку комета будет направляться к Солнцу и с каждым днем становится все ярче и ярче. Перигелий кометы C/2015 V2 состоится 12 июня 2017 года. В этот день комета Джонсона пройдёт максимально близко к нашей родительской звезде.

:

Астрономы ждут перигелия кометы ДжонсонаФотография кометы Джонсона. сделанная японским астрофотографом Хисаёши Като 3 мая 2017 года

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Астрономы, Джонсона, кометы, перигелия

Похожие сообщения:

?>