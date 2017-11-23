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Астрономы ждут перигелия кометы Джонсона
23.11.2017 Части света
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Комета Джонсона известная также под обозначением C/2015 V2 (Johnson) является долгопериодической гмперболической кометой. Она была открыта в ноябре 2015 года при помощи 0.68-м телескопа Шмидта в рамках Каталанского обзора неба. Ее первооткрывателем стал астроном Джес Джонсон.
Фотография кометы Джонсона, сделанная астрофотографом Джоном Пёрвисом 21 февраля 2017 года
По оценкам ученых. В конце мая 2017 года у нас появится благоприятная возможность наблюдать за этой кометой при помощи оптических приборов, поскольку комета будет направляться к Солнцу и с каждым днем становится все ярче и ярче. Перигелий кометы C/2015 V2 состоится 12 июня 2017 года. В этот день комета Джонсона пройдёт максимально близко к нашей родительской звезде. :
Фотография кометы Джонсона. сделанная японским астрофотографом Хисаёши Като 3 мая 2017 года
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