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Зачем пришельцы похищают людей

23.11.2017 НЛО   Нет комментариев


Череда загадочных убийств или причём здесь инопланетяне; Кто придумал стратегию межпланетных войн; НЛО как прикрытие или какой план они реализуют.

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Метки:  похищают, Пришельцы

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