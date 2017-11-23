В Шотландии призрак ребёнка оставил отпечатки ладони на стене в доме

Жительница шотландского города Котбридж уверена, что в ее доме живет призрак мальчика-подростка. Он однажды даже оставил на стене черные отпечатки своих ладоней.

39-летняя Джоан Галлахер, у которой есть 8-летняя дочь Эйми и двое более старших детей, однажды убиралась в своем доме и увидела на белой стене черные отпечатки ладоней. Джоан уверяет, что эти отпечатки не могла оставить ее дочь, так как она уезжала на несколько дней с ее отцом в другой город.







Хотя стена с отпечатками ладоней находится за дверью комнаты Эйми, по словам Джоан это очень заметное место и если бы отпечатки были там ранее, она бы их обязательно заметила.

Более того, Джоан говорит, что знает кто оставил эти отпечатки и это призрак мальчика-подростка по имени Бенни, который в 20-х годах прошлого века жил в этом доме и покончил с собой, повесившись на лестнице. Об этом семье сообщил экстрасенс, которого Джоан вызвала, напуганная аномальными явлениями. Сами отпечатки были словно оставлены руками, измазанными угольной пылью.

По словам Джоан, она уже не первый раз замечает паранормальные явления в своем доме. Она рассказывает, что однажды, когда ее сын ночевал в доме его подруги, она услышала во сне чей-то шепот "Мамочка, мамочка".

Джоан проснулась и решила, что это ее зовет дочь Эйми, а потом кто-то надавил на ее плечо. Женщина очень испугалась и закричала "Прекрати, ты меня пугаешь!", после чего все успокоилось.

Другая история связана с тем, что Эйми однажды увидела в своей комнате в углу призрак женщины. Девочка испугалась и закричала. После этого она убежала спать в комнату мамы.

Еще один случай был связан с тем, что дети рассказывали, что видели женщину с черными волосами, смотрящую на них с верха лестницы. А однажды Эйми проснулась в плаче и рассказала, что видела во сне мальчика по имени Бен. А сын однажды был свидетелем того, как в комнате вдруг погас свет и кто-то произнес "Шон, я здесь".

Джоан уверена, что у нее самой (и видимо у ее детей тоже) есть особый дар — загадочная связь с загробным миром, и этот дар был у нее с самого детства. Когда ей было 15 лет она видела призрак своей умершей бабушки.



