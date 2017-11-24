Новосибирский врач вживил под кожу шесть чипов

Работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек имплантировал себе под кожу шесть чипов, с помощью которых движением руки открывает двери на работе и дома, хранит пароли, визитную карточку; теперь он мечтает об имплантированном криптоносителе и глюкометре.







"Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю", — рассказал РИА Новости Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов.

Собеседник пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования, тогда же заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.

Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2х12 мм, а минимальный — 1,5х8 мм. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, "упакована" в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь.

"Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета", — сказал, отметив, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает.

В тематической группе в Facebook уже около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов.

"Я не только пользователь, но и разработчик. Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее", — размышляет Волчек.

Он отметил, что вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.

В свою очередь хирург Владимир Хорошев считает, что в будущем применение чипов способно помочь людям, страдающим от разных заболеваний, в частности сахарного диабета.

"Если устанавливать такой подкожный глюкометр, который позволяет постоянно считывать информацию о содержании глюкозы в крови человека, это будет революция, по сути дела", — отметил он.

По словам Хорошева, число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти.

"Убежден, что многим людям придется по душе такая инновация и они будут ее использовать. Какая проблема для тех же старых людей, которые ищут ключи, очки и так далее. А здесь все на руке, все под рукой, ничего искать не надо, это разгружает человека психологически", — пояснил врач.



