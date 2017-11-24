Реклама

Gallery

1383791762_thumb_vneshnie-predely-dushi 1397533506_thumb_nehvatka-adrenalina-kazhdyiy-den-tolkaet-ekskursovoda-v-past-k-alligatoram_2 1400035322_novuyu-zemlyu-sogrevayut-tri-solnca 1404490321_odno-iz-kolec-saturna-ozaryaetsya-i-gasnet-ochen-strannym-obrazom 1412725864_chto-vhodilo-v-nabor-dlya-vyzhivaniya-sovetskogo-kosmonavta_5 1397889905_thumb_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_4 1406552222_thumb_Gigantskie-plazmennye-vybrosy-v-galaktike-3C-348 1406714222_Gorod-10-000-mertvecov_2

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Новосибирский врач вживил под кожу шесть чипов

24.11.2017 Новости   Нет комментариев

Новосибирский врач вживил под кожу шесть чипов

Работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек имплантировал себе под кожу шесть чипов, с помощью которых движением руки открывает двери на работе и дома, хранит пароли, визитную карточку; теперь он мечтает об имплантированном криптоносителе и глюкометре.



"Первый чип я поставил 8 августа 2014 года. Он не позволяет менять свой код и является эквивалентом карты контроля доступа от одного из сибирских горнолыжных курортов. Чуть позже я зарегистрировал его в системе контроля доступа организации, в которой работаю", — рассказал РИА Новости Волчек, отметив, что первые образцы приемлемого размера стали использоваться в ветеринарии еще в середине 2000-х годов.

Собеседник пояснил, что впервые прочитал о таких имплантах в статье псевдорелигиозных противников чипирования, тогда же заинтересовался этим и выяснил, что чипы приемлемых для имплантации человеку размеров уже производят в США, а более дешевые — в Китае. После этого он начал экспериментировать.

Новосибирский врач вживил под кожу шесть чипов

:

Сейчас в теле врача установлено шесть чипов. Некоторые из них – полные аналоги домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. В один из них записана визитная карточка, другие же позволяют разблокировать компьютер, хранить пароли и так далее.

Волчек рассказал, что стандартный размер чипа — 2х12 мм, а минимальный — 1,5х8 мм. Конструкция, содержащая ферритовый сердечник с обмоткой и очень маленькую микросхему, "упакована" в маленькую трубочку из биологически инертного стекла. Под кожу они вводятся большим шприцем с толстой иглой (инжектором). При желании их легко можно извлечь.

 

 

"Это действительно очень удобно. При правильной установке импланты не ощущаются. Через несколько дней появляются автоматические движения — приложить руку к считывателю двери или палец к считывателю турникета", — сказал, отметив, что его коллег и друзей это уже не удивляет, но интерес вызывает.

В тематической группе в Facebook уже около ста его единомышленников и разработчиков новых функций для подобных имплантов.

"Я не только пользователь, но и разработчик. Сейчас несколькими командами в мире, в том числе и нами, активно разрабатывается имплант, который будет содержать микропроцессор с функциями шифрования и может быть использован для электронной подписи, оплаты в бесконтактных терминалах, оплаты общественного транспорта. Отдельная проблема — неотчуждаемый имплантированный криптоноситель. Но это будущее", — размышляет Волчек.

Он отметил, что вершиной технологии будет медицинское применение подобных чипов и победой, например, можно будет считать создание имплантируемого глюкометра для измерения уровня сахара в крови, тем более что необходимая техническая база для этого уже есть.

Новосибирский врач вживил под кожу шесть чипов

В свою очередь хирург Владимир Хорошев считает, что в будущем применение чипов способно помочь людям, страдающим от разных заболеваний, в частности сахарного диабета.

"Если устанавливать такой подкожный глюкометр, который позволяет постоянно считывать информацию о содержании глюкозы в крови человека, это будет революция, по сути дела", — отметил он.

По словам Хорошева, число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти.

"Убежден, что многим людям придется по душе такая инновация и они будут ее использовать. Какая проблема для тех же старых людей, которые ищут ключи, очки и так далее. А здесь все на руке, все под рукой, ничего искать не надо, это разгружает человека психологически", — пояснил врач.


Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  вживил, Новосибирский

Похожие сообщения:

?>