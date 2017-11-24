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Сильный дождь затопил Мумбаи

24.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Вплавь приходится добираться до дома или места работы многим жителям индийского города Мумбаи.

Сильный дождь затопил Мумбаи

:

Наводнение, парализовавшее финансовую столицу страны, вызвано длительными проливными дождями.


Полностью блокирован общественный транспорт, закрыты школы, университеты, практически все административные учреждения. Не работает железнодорожное сообщение. Отменены многие рейсы, вылетающие из местного аэропорта. В мегаполисе уже выпало свыше 100 мм осадков.

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Метки:  затопил, Мумбаи, сильный

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