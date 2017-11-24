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Сильный дождь затопил Мумбаи
24.11.2017 Интересное в мире
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Вплавь приходится добираться до дома или места работы многим жителям индийского города Мумбаи.
Наводнение, парализовавшее финансовую столицу страны, вызвано длительными проливными дождями.
Полностью блокирован общественный транспорт, закрыты школы, университеты, практически все административные учреждения. Не работает железнодорожное сообщение. Отменены многие рейсы, вылетающие из местного аэропорта. В мегаполисе уже выпало свыше 100 мм осадков.
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