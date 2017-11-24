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Катастрофическое наводнение в Сьерра-Леоне
24.11.2017 Интересное в мире
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Сильные ливни, прошедшие в ночь на воскресенье, вызвали новую волну паводков в Фритауне. поисковая операция ведется до сих пор после катастрофического наводнения и оползней 14 августа 2017 года. В этом случае трудно говорить о потерях среди местных жителей.
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В воскресенье местные власти сообщили, что от катастрофического наводнения и оползней в середине августа погибли более тысячи человек. «Более 1000 человек погибли в оползнях и наводнениях, и мы никогда не узнаем точного числа сейчас», — сказала Еленорох Джокоми Мецгер, глава района на окраине Фритауна.
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