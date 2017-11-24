Стала известна причина гибели мадагаскарских динозавров

Жительница шотландского города Котбридж уверена, что в ее доме живет призрак мальчика-подростка. Он однажды даже оставил на стене черные отпечатки своих ладоней. 39-летняя Джоан Галлахер, у которой есть 8-летняя дочь Эйми и двое более старших детей,... Подробнее