Тайна «Балтийского НЛО»

Когда на дне Балтийского моря на глубине 87 метров был обнаружен с помощью сонаров странный объект идеально круглой формы диаметром около 60 метров, впечатляющей находкой заинтересовались все – от профессиональных историков и археологов до уфологов всех мастей. Выдвигались самые невероятные предположения о том, что найден затонувший корабль инопланетян или «летающая тарелка фашистов».

Открыт этот «НЛО» был группой шведских океанографов под руководством Питера ЛИНДБЕРГА и Денниса АСБЕРГА. Он поражал правильными геометрическими формами, походил и на корабль из фильмов о космических пришельцах, и на какое-то древнее сооружение вроде английского Стоунхенджа. Первые же съемки объекта с близкого расстояния показали, что от него уходят вдавленная полоса и борозды протяженностью около 300 метров, очень напоминающие след от аварийной посадки.

На протяжении нескольких лет группа океанографов изучала удивительную находку. Три экспедиции с участием водолазов обнаружили таинственные особенности, которые и по сей день не поддаются объяснению. Среди них – разделение между самим объектом и морским дном, на котором он лежит, ряд коридоров с вертикальными стенами на его поверхности. Есть и непонятные углубления по углам, многие из которых равны точно 90 градусам. Зафиксированы ненормальный «радиосигнал» выше объекта, очень странные отклонения компаса вблизи него, неизвестные обгоревшие органические материалы на образцах, полученных для тестирования, не говоря уже о значительном круглом отверстии на поверхности, ведущем «внутрь», и детали, весьма напоминающие лестницу, ведущую на площадку верхнего уровня. По словам участников команды исследователей шведской компании «Ocean X Team», которая занималась изучением находки, рядом с объектом перестают работать электронные хронометры, камеры и спутниковые телефоны. «Только когда мы отплывали от объекта на 200 метров, они снова начинали функционировать. Как только снова подплывали ближе – приборы опять отключались», – слова одного из участников экспедиции.

Продолжая исследовать загадочный объект и изучив данные, полученные со сканирующего гидролокатора, некоторые исследователи пришли к выводу, что это может быть сверхсекретная база нацистов, на которой установлено противолодочное оружие.

Бывший шведский морской офицер Андерс АУТЕЛЛУС предположил, что сооружение размером 200 на 25 футов могло служить для блокировки сигналов русских и английских подводных лодок, перемещавшихся в этом районе в годы Второй мировой войны. Именно этим, по его словам, можно объяснить тот факт, что вблизи «НЛО» перестают работать некоторые технические устройства. Участник команды Стефан ХОГЕБОРН согласился с этими доводами: «Объект находится непосредственно на линии судоходного пути. Скорее всего, это действительно громадное сооружение из бетона».

Нацисты, отступая, «сжигали за собой мосты», заметая следы не только своих преступлений, но и открытий ученых. А ведь осталось много легенд о тех экспериментах, которые могли ими проводиться. Значительная часть секретных объектов была уничтожена, а большинство из тех, кто занимался такого рода исследованиями, до наших дней просто не дожили. Возможно, эта установка была одной из последних, которые были ими созданы, причем в единственном числе, учитывая, что других (или даже просто похожих) обнаружено не было. Гипотетическое нацистское орудие действительно неким образом вполне способно «глушить» радиосигналы, раз уж допускается, что пропадали сигналы с подлодок.

Но есть и совершенно иная версия. Профессор геологии Фолькер БРЮХЕРТ из Стокгольмского университета полагает, что лежащий на дне Ботнического залива (между Финляндией и Швецией) объект «…скорее всего, имеет геологическое происхождение». Как заметил эксперт, «Балтийское море образовалось в результате того, что по этой территории проходил ледник, который позже растаял и положил начало его образованию».

Изучив образцы пород, собранные на месте обнаружения таинственного объекта, Брюхерт утверждает, что переданные ему образцы оказались кусками обыкновенного базальта – горной породы вулканического происхождения. Ученый предполагает, что базальт когда-то был принесен на это место ледником, а после того, как льды растаяли, оказался на дне нового моря. По словам профессора, именно северная часть дна Балтики находилась под воздействием этих процессов. Так что и эти образцы пород, и сам объект, скорее всего, оказались на дне в результате таяния ледников. А то, что базальт приобрел необычную форму, объясняется тем, что «…огромные ледяные массивы содержали в себе обломки скал. Эти камни прошли с ледниками тысячи километров и осели там, где их застал конец Ледникового периода. Нередко в результате из этих обломков формировались причудливые образования, даже похожие на «летающие тарелки».

Правда, геолог не смог объяснить, по каким причинам «скальные обломки» еще и электронику глушат.

В ходе следующих экспедиций аквалангистам удалось отколоть частицу от странного объекта, на которой были обнаружены следы сожженного материала. Исследования этого образца проводились в Институте Вейцмана и Институте археологии в Университете Тель-Авива. В отчете ученые указали, что они были озадачены, когда обнаружили материалы, которые, «скорее всего, можно найти в современном строительстве, или, например, при аварии судна».

По последним известиям, появляющимся в прессе и в Сети, американские эксперты изучили подводный 60-метровый объект на дне Балтийского моря. Основываясь на том, что представленный им образец, из которого состоит аномалия, содержит металл, который природа произвести не может, пришли к выводу, что он имеет инопланетное происхождение и вполне может оказаться НЛО.

Выяснилось, что в трещины изучаемого обломка попал ил, которому, как определили ученые, более десяти тысяч лет. То есть либо космический корабль (если, конечно, найденный артефакт был кораблем) с размаху врезался в морское дно с такой скоростью, что поднял слои местной поверхности, хранившиеся там веками, либо он и лежит там уже десять или даже четырнадцать тысяч лет.

Специалист по НЛО Райан КАСЛДАЙН вообще считает, что объект на дне Балтийского моря – это только «…часть флотилии инопланетных кораблей, потерпевших крушение на Земле». По его мнению, территория крушения содержит гораздо больше инопланетных обломков, чем предполагалось ранее, и необходимо продолжать их поиски.

Так что, хотя с годами появляется все больше информации о неопознанном объекте и несмотря на множество версий и исследований, «балтийская аномалия» все еще остается загадкой, ее происхождение по-прежнему неизвестно. Чем является объект на самом деле, непонятно до сих пор.

