Американский космический зонд Juno вышел из строя

Инцидент произошел 18 октября. «Все инструменты отключились, запланированный на 19 октября сбор данных во время пролета над Юпитером не произошел», — уточнило космическое ведомство США.

Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути Juno преодолел 2,8 млрд км. 5 июля этого года он вышел на орбиту газового гиганта.