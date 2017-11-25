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Американский космический зонд Juno вышел из строя

25.11.2017 Части света   Нет комментариев

Американский космический зонд Juno вышел из строя

Американский исследовательский зонд Juno («Юнона»), отправленный для изучения Юпитера, автоматически переключился на режим безопасности. Его бортовые приборы не функционируют. Об этом сообщило в среду NASA.

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Инцидент произошел 18 октября. «Все инструменты отключились, запланированный на 19 октября сбор данных во время пролета над Юпитером не произошел», — уточнило космическое ведомство США.

Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути Juno преодолел 2,8 млрд км. 5 июля этого года он вышел на орбиту газового гиганта.

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Метки:  Американский, Космический

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