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Американский космический зонд Juno вышел из строя
25.11.2017 Части света
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Американский исследовательский зонд Juno («Юнона»), отправленный для изучения Юпитера, автоматически переключился на режим безопасности. Его бортовые приборы не функционируют. Об этом сообщило в среду NASA. :
Инцидент произошел 18 октября. «Все инструменты отключились, запланированный на 19 октября сбор данных во время пролета над Юпитером не произошел», — уточнило космическое ведомство США.
Зонд отправился к Юпитеру 5 августа 2011 года. За время в пути Juno преодолел 2,8 млрд км. 5 июля этого года он вышел на орбиту газового гиганта.
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