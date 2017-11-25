Schiaparelli может подать сигнал с Марса в течение 10 дней



В Роскосмосе надеются установить связь с посадочным модулем. Сигнал был потерян накануне в самый ответственный момент, когда демонстрационный аппарат Schiaparelli должен был коснуться поверхности Красной Планеты.

Специалисты полагают, что у них есть до 10 дней на то, чтобы наладить контакт с зондом. Именно столько будет работать его аккумуляторы в том случае, если посадка была мягкой. Состояние аппарата можно будет оценить после обработки данных телеметрии. Основная задача Schiaparelli — отработка спуска и приземления на Марс.

Также с его помощью ученые надеялись понять природу возникновению пылевых бурь. Между тем, на орбите остается модуль «Ти-джи-о», который на протяжении нескольких лет будет докладывать на Землю о том, что ему удалось обнаружить как на поверхности, так и в атмосфере Марса.