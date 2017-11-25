Зонд Juno сблизился в среду с Юпитером в спящем режиме и не вел наблюдений

По информации сотрудников миссии, Juno вошел в спящий режим в ночь на среду. По невыясненным пока причинам программа, отвечающая за работу компьютерной системы зонда, инициировала его перезагрузку. В результате второе со времени выхода аппарата на орбиту Юпитера сближение американского зонда с газовым гигантом прошло без научных наблюдений за ним.

«Аппарат вошел в спящий режим, находясь более чем в 13 часах полета до самой близкой точки (своей орбиты) к Юпитеру … Космический аппарат в порядке и мы работаем над стандартной процедурой восстановления (системы)», — сказал сотрудник миссии Рик Нибаккен.

Как пояснили в НАСА, зонд автоматически входит в спящий режим в случае, если его бортовые компьютеры не работают надлежащим образом. Во время спящего режима все инструменты для ведения научных наблюдений выключаются.

Ранее на этой неделе НАСА сообщило о том, что откладывает включение двигателя зонда, которое должно вывести его на более низкую орбиту, из-за неполадок пары клапанов в тяговой установке аппарата. Предполагается, что после этой операции зонд будет совершать облет вокруг Юпитера не за 53,4 дня, как сейчас, а за 14 дней.

По расчетам НАСА, следующее сближение зонда с планетой состоится 11 декабря и по плану должно пройти с включенными инструментами для научных наблюдений.

Первое сближение аппарата с Юпитером состоялось 27 декабря было успешным, и специалисты продолжают анализ полученных данных.

Зонд Juno, летевший к Юпитеру долгие пять лет с августа 2011 года, в начале июля сблизился с планетой-гигантом и вышел на стабильную орбиту вокруг нее. Первые два месяца после сближения зонд потратил на снижение орбиты и проверку всех научных инструментов, кроме этого аппарат отснял и передал первые снимки с близкого расстояния крупнейшей планеты Солнечной системы.