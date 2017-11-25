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НЛО сделал ураган «Харви» катастрофическим?
25.11.2017 НЛО
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Ураган «Харви» стал настоящим бедствием для США и независимые исследователи пытаются понять, почему ураган имевший в начале умеренную силу, неожиданно превратился в самый ужасный ураган обрушивший всю свою мощь на американский штат Техас.
Просматривая данные с метеорологических спутников, энтузиасты обнаружили загадочный НЛО, который влетел в самый эпицентр «Харви», после чего этот ураган усилился многократно.
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