НЛО сделал ураган «Харви» катастрофическим?



Ураган «Харви» стал настоящим бедствием для США и независимые исследователи пытаются понять, почему ураган имевший в начале умеренную силу, неожиданно превратился в самый ужасный ураган обрушивший всю свою мощь на американский штат Техас.

Просматривая данные с метеорологических спутников, энтузиасты обнаружили загадочный НЛО, который влетел в самый эпицентр «Харви», после чего этот ураган усилился многократно.