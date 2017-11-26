НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона

По словам профессора Джона Эйнмала, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше — до 114,1 лет.По словам профессора Джона Эйнмала, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше — до 114,1 лет.Группа исследователей из Университета... Подробнее