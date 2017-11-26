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НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона
26.11.2017 НЛО
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Сотрудник авиакомпании сообщил в организацию по изучению НЛО «Mufon» о том, что 30 июля этого года он сфотографировал заходящий на посадку пассажирский самолет Lufthansa A340 и обнаружил на фотографии неопознанный летательный аппарат.
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Объект пролетел рядом с авиалайнером на очень большой скорости, поскольку визуально очевидец его полет не наблюдал и увидел только при просмотре сделанных им фотографий.
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