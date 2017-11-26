Реклама

Gallery

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 1394569441_thumb_drevnie-ravniny-marsa-zatopleny-lavoiy 1394569801_thumb_kak-elon-mask-sobiraetsya-kolonizirovat-mars 1397287982_razum-i-dusha_1 1399496402_voprosy-i-otvety-zetatalk-za-31-avgusta-2013-g 1407207962_thumb_taiyna-vsemirnogo-potopa 1410502141_thumb_astronomiya-nablyudenie-kvazarov 1397925362_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона

26.11.2017 НЛО   Нет комментариев

НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона

Сотрудник авиакомпании сообщил в организацию по изучению НЛО «Mufon» о том, что 30 июля этого года он сфотографировал заходящий на посадку пассажирский самолет Lufthansa A340 и обнаружил на фотографии неопознанный летательный аппарат.
НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона

НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона
НЛО пролетел рядом с пассажирским самолетом в аэропорту Лиссабона

:

Объект пролетел рядом с авиалайнером на очень большой скорости, поскольку визуально очевидец его полет не наблюдал и увидел только при просмотре сделанных им фотографий.
НЛО преследовал российские истребители СУ-34

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  аэропорту, Лиссабона, пассажирским, пролетел, самолётом

Похожие сообщения:

?>