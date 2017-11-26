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На затопленном химзаводе в Техасе произошли два взрыва

26.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев


Два взрыва прогремели в четверг утром на химическом заводе, расположенном в 40 км к востоку от серьезно пострадавшего от вызваных штормом «Харви» наводнений города Хьюстон (штат Техас).

Персонал завода и жителей близлежащих районов эвакуировали раньше, сообщает телеканал.

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Как заявил Рич Роу, генеральный директор управляющей комплексом химической компании Arkema Inc., предотвратить возможные взрывы невозможно. «Уровень воды на заводе превысил два метра, мы остались без электричества и двух резервных источников питания. Мы больше не можем охлаждать материалы, которые могут взорваться и вызвать сильное возгорание. Высокий уровень воды и отсутствие электричества не оставляют нам шансов предотвратить взрыв», — приводит телеканал слова главы компании.

На затопленном химзаводе в Техасе произошли два взрыва

Ураган четвертой категории «Харви» обрушился на Техас в ночь на субботу. Впоследствии он ослаб до категории шторма. Сейчас атмосферное явление перемещается вглубь континента. Жертвами стихии стали, по разным данным, от 20 до 30 человек.

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Метки:  взрыва, затопленном, произошли, Техасе, химзаводе

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