Реклама

Gallery

1397251803_shamash-vavilonskiiy-bog-solnca_7 1402106583_thumb_kometa-ison-vspyhnula-ili-vzryvaetsya_1 1412970843_zafiksirovano-stolknovenie-pul-sara-s-asteroidom_1 1411281001_Solnechnaya-energiya-vozobnovlyaemyiy-resurs-mirovogo-znacheniya 1403589962_thumb_Za-kometoiy-ISON-mozhno-nablyudat-s-pomosh-yu-kosmicheskoiy-observatorii-SOHO_1 1403748002_thumb_Chernaya-pani-Nesvizhskogo-zamka_1 1403996762_thumb_Obnaruzhena-ekzoplaneta-na-kotoroiy-idiet-silikatnyiy-sneg 1409428441_Meteor-nad-Kraternym-ozerom_1

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Ученые выяснили предел жизни человека

26.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые выяснили предел жизни человека

По словам профессора Джона Эйнмала, женщины могут дожить до 115,7 лет, а мужчины чуть меньше — до 114,1 лет.

:

Группа исследователей из Университета Эразма сообщила в четверг, что собранные ими статистические данные позволяют достаточно уверенно оценить «потолок» продолжительности жизни человека. По мнению ученых, он не зависит от качества питания, медицины и вообще от уровня жизни.

Статистическая выборка, послужившая основой для столь масштабных выводов, насчитывает 75 тысяч человек, умерших в последние тридцать лет. Возраст всех «участников» к моменту смерти был точно известен.

За последние тридцать лет средняя продолжительность жизни ощутимо выросла. Количество людей, доживших до 95 лет, за это время почти утроилось. Тем не менее предельный возраст, которого удалось достичь долгожителям, остался без заметных изменений. Люди в среднем живут дольше, но максимальный возраст при этом практически не изменяется.

Перешагнуть этот рубеж удается лишь очень немногим рекордсменам, вроде француженки Жанны Кальман, дожившей до 122 лет. Существование таких рекордов затрудняет статистику, но радикально изменить ее результаты не может.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  выяснили, предел, Ученые, человека

Похожие сообщения:

?>