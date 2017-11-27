Как выучить плоские фигуры

Можно обратиться к игровой форме обучения, а затем рассказать про виды плоских фигур.

Все маленькие дети любят строить башни из кубиков, конусов и прочих деталей из набора конструктора. Можно воспользоваться этим и объяснить «почемучке», что из объемных фигур, как раз-таки встречающихся в наборе конструктора, можно построить башню, а из плоских это сделать совсем не получится. Для окончательного закрепления можно поиграть в простую игру, где показать ребенку составляющие части конструктора, давая возможность пощупать их, покрутить в руках и т.д. И показать вырезанные из бумаги квадраты, круги, треугольники и т.д. Можно попробовать построить башню из объемных фигур, и из плоских.

Чтобы ребенок смог определить плоскость или объем именно нарисованных на бумаге фигур, стоит обратиться к специальным пособиям, которые можно купить в книжных магазинах или скачать с просторов интернет сети.

Далее стоит рассказать ребенку про плоские фигуры, какие они бывают и какими свойствами обладают:

Квадрат. Расскажите о том, что квадрат имеет четыре одинаковых угла в 90 градусов и четыре одинаковых стороны.

Прямоугольник. Поведайте о том, что прямоугольник имеет прямые углы, как и квадрат, но не все стороны у него являются равными.

Ромб. Особенностью ромба является то, что он имеет четыре неравных угла, но четыре равные стороны. Если углы у ромба являются равными в 90 градусов, то он является квадратом.

Круг. Проведите параллель с тарелкой, тарелка — круглая и имеет множество точек, соединенных воображаемыми равными линиями с центром тарелки. То есть круг — это множество точек на плоскости, расстояние до центра которых — одинаково.

Треугольник. Имеет три угла и три стороны. Углы — вершины треугольника не могут все вместе располагаться на одной прямой.

Объясняя основные геометрические плоские фигуры, не спешите переходить сразу к более сложным, постарайтесь максимально понятно донести информацию сначала о простых, постепенно переходя к более сложным. Если у Вас возникнут сложности с объяснениями, то заходите на сайт Childdevelop. Бесплатный портал на своих страницах разместил уйму полезной и нужной информации для родителей и детей разного возраста.