Тайна древней стены в Казахстане

Если смотреть сверху на снимках со спутника, то местность напоминает полигон, после ядерной бомбардировки. Между озерами Малое Чебачье и Щучье в лесу есть очень необычное место. Это стена из больших каменных блоков, подпирающая собой просторный земляной вал.



На природный объект это при ближайшем рассмотрении совсем непохоже, но никаких упоминаний в исторических источниках о существовании в этих местах крепости или иных оборонительных сооружениях нет.