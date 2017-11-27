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Тайна древней стены в Казахстане
27.11.2017 Что от нас скрывали
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Национальный парк Бурубай интересен своими озерами, которых здесь очень много — Большое и Малое Чебачье, Котырколь, Боровое, Щучье и множество более мелких озер разбросаны здесь на относительно небольшой площади.
Если смотреть сверху на снимках со спутника, то местность напоминает полигон, после ядерной бомбардировки. Между озерами Малое Чебачье и Щучье в лесу есть очень необычное место. Это стена из больших каменных блоков, подпирающая собой просторный земляной вал.
На природный объект это при ближайшем рассмотрении совсем непохоже, но никаких упоминаний в исторических источниках о существовании в этих местах крепости или иных оборонительных сооружениях нет.
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