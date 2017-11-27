Тайна «Инопланетной капли»

Остыв, он превратился в тяжелую «каплю» длиной 19 сантиметров, похожую на сосновую шишку. Уайт несколько раз посылал «каплю» на анализ. И каждый раз получал ответ: сплав состоит в основном из алюминия (85%), кремния (9%) и железа (2%).

В 1996 году за анализ взялся Национальный институт передовых наук. Ученые не пожалели денег, а результат получился тот же — кусок состоит из известного в металлургии сплава.

Уайт решил продать загадочный предмет. Он несколько раз появился на телевидении и дважды прошел проверку на детекторе лжи, оба раза доказав, что не лжет. Но покупатель так и не нашелся.