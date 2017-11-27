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Тайна «Инопланетной капли»
27.11.2017 Что от нас скрывали
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Боб Уайт стал очевидцем появления НЛО, когда в 1985 году он ехал с другом из Денвера в Лас-Вегас. Ночью они заметили странные огни. И выйдя из машины, обнаружили: в небе висит еще и «невероятно огромный НЛО». Огни подлетели к кораблю и слились с ним. После чего НЛО улетел и Боб увидел оранжевый огонь, падающий на землю. Им оказался кусок металла, раскаленный докрасна.
Остыв, он превратился в тяжелую «каплю» длиной 19 сантиметров, похожую на сосновую шишку. Уайт несколько раз посылал «каплю» на анализ. И каждый раз получал ответ: сплав состоит в основном из алюминия (85%), кремния (9%) и железа (2%).
В 1996 году за анализ взялся Национальный институт передовых наук. Ученые не пожалели денег, а результат получился тот же — кусок состоит из известного в металлургии сплава.
Уайт решил продать загадочный предмет. Он несколько раз появился на телевидении и дважды прошел проверку на детекторе лжи, оба раза доказав, что не лжет. Но покупатель так и не нашелся.
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