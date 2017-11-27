Древний «Стоунхендж» на дне озера Мичиган



В 2007 году во время поиска останков затонувших кораблей ученые обнаружили в озере Мичиган (США) каменное строение на глубине 12 метров. Открытие было сделано профессором подводной археологии Северо-Западного университета Мичигана Марком Холли, и его коллегой Брайаном Эбботом.

Они считают, что этому сооружению, похожему на Стоунхендж, около 9000 лет, однако интересно то, что на одном из камней есть резьба в виде мастодонта, которые вымерли больше 10 000 лет назад. Точные координаты находки пока держатся в секрете – это условие поставили местные индейские племена, которые не хотят наплыва туристов и любопытных на своей земле.

Мичиган — пресноводное озеро в США, одно из североамериканских Великих озёр. Единственное из Великих озёр, полностью находящееся на территории США, самое крупное из находящихся полностью в США. Расположено южнее озера Верхнее, соединено с озером Гурон проливом Макино, с системой реки Миссисипи — каналом Чикаго — Локпорт. С точки зрения гидрографии Мичиган и Гурон образуют единую систему, но географически их принято считать отдельными озёрами.