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На экзопланете HAT-P-26 нашли воду

28.11.2017 Части света   Нет комментариев

На экзопланете HAT-P-26 нашли воду

Вода — вещество, как считается, необходимое для возникновения жизни —
была обнаружена недавно на экзопланете. По сообщениям группы астрономов
под руководством Кельвина Б. Стивенсона, следы водяного пара удалось
найти в атмосфере объекта HAT-P-26.

:

HAT-P-26 — это планета массой с Нептун, она находится в 437
световых годах от Земли, в созвездии Девы, и делает оборот вокруг свой
звезды за 4,23 дня. Также известно, что небесное тело, вероятно, имеет
облака в нижних слоях атмосферы и пониженную концентрацию калия
в атмосфере, металличность планеты при этом близка к солнечной. HAT-P-26 —
газовый гигант, потому возникновение на нем условий для зарождения
жизни, несмотря на наличие следов воды или самой воды, маловероятно.

Экзопланета была открыта при помощи транзитного метода, который является
способом обнаружения экзопланет, основанным на наблюдении
за их прохождением на фоне диска звезды. Для изучения объекта
использовался космический телескоп Спитцер, а также инструмент Low Dispersion Survey Spectrograph 3C (LDSS-3C) в чилийской обсерватории Лас-Кампанас.

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Метки:  HAT-P-26, экзопланете

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