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TRAPPIST-1: Экзопланетная гармония

28.11.2017 Части света   Нет комментариев


Система TRAPPIST-1 расположена в 40 световых годах от Солнца. Она состоит из красного карлика, вокруг которого обращаются как минимум семь землеподобных экзопланет. Три из них расположены в т.н. зоне обитаемости. При этом расстояние между орбитой самой удаленной и ближайшей к звезде планеты не превышает 7 миллионов километров.

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TRAPPIST-1: Экзопланетная гармония

Группа канадских астрофизиков попыталась ответить на вопрос, каким образом столь плотно «упакованная» система может сохранять стабильность. Согласно их выводам, все дело в том, что планеты постепенно мигрировали на нынешние орбиты, и при этом они оказались в резонансе — периоды обращения планет вокруг звезды соотносятся между собой как целые натуральные числа.

В процесс исследования ученые также сумели создать «музыкальную тему» TRAPPIST-1. Каждой орбите была присвоена нота, частота которой связана с периодом обращения планеты вокруг звезды. Когда внутренняя планета обгоняет внешнюю, звучит удар в барабан. В результате получилась настоящая мелодия TRAPPIST-1.

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Метки:  TRAPPIST-1, гармония, Экзопланетная

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