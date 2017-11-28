Обнаружен самый медленный рентгеновский пульсар

Боб Уайт стал очевидцем появления НЛО, когда в 1985 году он ехал с другом из Денвера в Лас-Вегас. Ночью они заметили странные огни. И выйдя из машины, обнаружили: в небе висит еще и «невероятно огромный НЛО».Боб Уайт стал очевидцем появления НЛО, когда в... Подробнее