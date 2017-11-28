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NASA показало синий закат на Марсе

28.11.2017 Части света   Нет комментариев


НАСА опубликовало уникальный снимок того, как выглядит закат на Марсе. Фотография была сделана исследовательских марсоходом Curiosity, когда он находился в кратере Гейл.

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Во время заката Солнца на Марсе все небо окрашивается синим цветом, несмотря на то что сама планета имеет красный оттенок. По мнению специалистов, это связано со слишком большим слоем пыли, который поднимается на высоту в 40 километров.

NASA показало синий закат на Марсе

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