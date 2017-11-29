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Молнии сбивают маскировку НЛО

29.11.2017 НЛО   Нет комментариев

Молнии сбивают маскировку НЛО

НЛО имеют продвинутые технологии, мешающие их визуальному обнаружению наблюдателей с земли и даже с помощью радаров, но неоднократно наблюдалось, что во время сильной грозовой активности, удары молний зачастую притягиваются к НЛО тем самым лишая их маскировки.
Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

:

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Молнии сбивают маскировку НЛО

Последний такой задокументированный случай, удалось запечатлеть Светлане Тюленевой из Москвы во время сильной грозы 27 июля 2015 года в период времени между 20 ч. 45 мин — 21 ч . 17 мин.

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Метки:  маскировку, молнии, сбивают

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