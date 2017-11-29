Эзотерика. Что делать с кроватью, часами и другими вещами умершего родственника

В жизни каждого из нас рано или поздно происходят потери — когда-нибудь уходят наши бабушки и дедушки, затем родители и другие близкие люди. После всех неприятных церемониалов мы остаемся один на один со многими вопросами: «А что теперь делать со всем, нажитым нашими родственниками?», «Можно ли хранить их вещи у себя в доме?», «Можно ли носить их одежду, украшения, обувь?».

Данная статья будет посвящена всем народным приметам, всем поверьям, а также церковным наставлениям, касающихся вещей умерших близких людей.







Можно ли спать на кровати, диване умершего родственника?

Существует такое выражение: «Лучше спать на могиле покойника, нежели на его кровати!». Возможно, в этом есть доля правды. Если человек длительное время болел, испытывал на кровати сумасшедшие муки, а в конце концов на ней же и умер, то с таким наследством конечно лучше расстаться.

Люди, имеющие отношение к экстрасенсорике, утверждают, что кровать покойника лучше заменить. Если нет возможности купить новую кровать, а спать на чем-то нужно, то лучше провести обряд очищения смертного одра близкого человека. Для этого можно обойти постель со всех сторон с зажженной церковной свечой, проводя над ней и под ней, окропить ее святой водой и посыпать солью.

Если же умерший человек обладал какими-то потусторонними возможностями, то для избавления от следа его сильной энергетики лучше пригласить в дом священнослужителя. Церковь, как правило, идет навстречу своим прихожанам и помогает им побороть свои страхи перед неизвестным.

Если обратиться с подобными размышлениями к кому-то более приземленному, как то ученым или докторам, скептически относящимся к подобного рода занятиям, то они вряд ли найдут что-то предосудительного в том, чтобы оставить диван или кровать умершего человека себе. Единственным их наставлением может стать дезинфекция мебели или перетяжка ее. Особенно это касается тех вариантов, когда человек умер от инфекционного заболевания или вируса.

Что делать с кроватью умершего родственника?

Церковь же, в свою очередь, может предосудительно отнестись к желанию родственников оставить себе смертный одр своего близкого. Не по-христиански это — спать на кровати, где встретился лицом к лицу со смертью другой человек.

Очень важным в этом вопросе является и его психологическая сторона. У человека, утратившего своего близкого, не сразу может получиться избавиться от скорби и тоски. Предмет, связанный с этим человеком, способен часто напоминать о нем и будоражить грустные мысли в голове. Однако, существует разряд людей, которым, наоборот, памятные вещи дарят только положительные эмоции и воспоминания. Засыпая на кровати своего родственника, они могут чаще встречаться с ними во сне и радоваться такому духовному общению.

Другими словами, выбор остается за вами. Если вы способны подчинить себе свое чувство страха и отказаться от суеверий, то приводите кровать близкого вам человека в порядок и спите себе на ней на здоровье!

Что делать с фотографиями умерших родственников?

Это, пожалуй, самый спорный вопрос. Издавна мы привыкли к тому, что в домах наших бабушек, прабабушек и родителей на стенах висели многочисленные портреты и общие фотографии их предков и близких людей. В старину это не считалось чем-то опасным или предосудительным. Но сегодня развелось куча идей, относительно того, что фотографии умерших несут негативную энергетику и могут повлиять на здоровье и судьбу живых людей.

Прежде всего, поговорим о портрете только что умершего человека для процессии похорон. Это должна быть фотография, которая нравилась и вам, и ему. Портрет можно обрамить в траурную рамку для фотографий или сделать на нем черную ленту в правом нижнем углу. После захоронения портрет усопшего обязательно должен простоять в его доме 40 дней. Что делать с портретом позже, решать уже его близким.

Если по истечению этого времени рана об утрате еще слишком свежа, то фотографию лучше убрать до более спокойных времен. Если же родственники уже успели пережить свою потерю и совладали с нервами, то портрет можно разместить в гостиной или другой комнате, кроме спальни.

Фотографии умерших родственников в доме — мнение церкви

Православная церковь не видит ничего плохого в том, чтобы фотокарточки усопших родственников находились в доме их родных. Перед Богом мы все равны — и мертвые, и живые.

Потому фотографии близких людей, особенно любимых и любящих, могут принести только кучу приятных воспоминаний и наполнить сердце чистотой и любовью. Если же утрата слишком тяжела, то на первых порах лучше убрать фото с глаз долой. Но избавляться от него навсегда совершенно не нужно. Придет время, когда облик ушедшего начнет расплываться и понемногу исчезать из памяти человека — вот тогда-то на помощь и придет его фото.

Также лучше спрятать на время фотографию умершего человека, на которого осталась обида или недопонимание. По истечению какого-то периода все отрицательные эмоции отойдут на задний план, и тогда можно будет лицезреть своего близкого с чистым сердцем.

Куда девать старые фотографии умерших родственников?

Конечно же, их нужно хранить. Вот если представить себе, что близкие великих писателей или других выдающихся людей не хранили бы их фотокарточек, как бы мы их себе представляли. Всегда интересно сверить нарисованный в своем воображении портрет известного человека с оригиналом.

Так и в этой ситуации — наши внуки, правнуки и другие наследники захотят узнать, как выглядел их предок. В этом им и поможет фотография. Сохраняя фотографии наших родственников, мы сохраняем частичку нашей истории, что будет немаловажным для наших отпрысков. А вот вопрос о том, выставлять ли эти фотографии на всеобщее и наше, в том числе, ежедневное обозрение, остается открытым.

Можно ли вешать портреты умерших родственников на стену?

Экстрасенсы утверждают, что фотография покойного может стать порталом в потусторонний мир. Вывесив на стену портрет усопшего, мы можем приоткрыть дверь в мир мертвых. Если эта дверь будет постоянно открыта, то есть портрет будет всегда находиться на виду, живые люди, проживающие в доме, могут ощутить на себе энергетику мертвых.

Некоторые родственники, развесившие на стенах фотографии своих покойных близких, утверждают, что их постоянно мучают головные боли, бессилие, различного рода заболевания. Все это может быть лишь надуманной теорией, а может и иметь долю правды.

Особенно не рекомендуется располагать портреты умерших на стенах в спальне, тем более у детей. Находясь под постоянным прицельным взглядом покойников, можно надумать себе все, что угодно.

Особо сильной энергетикой обладают фотографии, сделанные в день похорон. Не понятно, зачем вообще делать подобного рода снимки. Ведь на них лишь человеческие скорбь и горе. Такие фото вряд ли принесут добро и позитив в дом. От них лучше будет избавиться.

Как хранить фотографии умерших родственников?

Согласно наставлениям экстрасенсов хранить фотографии умерших родственников следует так: Желательно отделить фотографии умерших от фотографий живых людей. Для фотографий покойников лучше выделить специальный фотоальбом или фотобокс. Если отдельного альбома нет, то лучше поместить такие фото в черный непрозрачный пакет или конверт.



Если фотография общая и на ней есть еще и живые люди, то лучше вырезать из нее умершего и хранить его отдельно. Для того, чтобы фотография хранилась дольше, ее лучше заламинировать. Фотографии умерших можно отсканировать и хранить на отдельном носителе — диске, флэшке, сайте.

Что делать с одеждой умершего родственника?

Одежда умершего человека способна сохранять его энергетику, особенно, если это была любимая его одежда. Потому ее можно либо хранить, либо избавиться от нее. Избавляться от одежды покойника лучше всего путем раздачи ее нуждающимся. Человек будет благодарен вам за подарок, при этом можно попросить его вспомнить усопшего добрым словом и помолиться за него.

Если человек носил одежду в период болезни накануне смерти, то такие вещи лучше спалить.

Что делать, как поступить с вещами умершего?

С вещами умершего лучше всего поступить так же, как и с одеждой — раздать неимущим. Если есть среди его вещей близкие сердцу вещички, то их можно сохранить где-нибудь в тайном удаленном месте и доставать лишь тогда, когда захочется вспомнить своего родственника.

Если же вещь непосредственно связана со страданиями и смертью больного человека, то от нее лучше избавиться путем сжигания. Если при жизни человек давал наставления своим родственника касаемо каких-то вещей, то с ними лучше всего поступить таким образом, как хотел покойный.

Можно ли оставлять себе и носить вещи умершего человека?

Как говорилось выше, от таких вещей лучше всего избавляться. Однако бывают такие вещи, с которыми очень сложно расстаться. Их можно сохранить, но доставать длительный период времени из шкафа такую одежду не рекомендуется. Носить одежду после усопшего можно не ранее, чем через 40 дней после его смерти. Некоторые люди рекомендуют вообще повременить с таким делом как минимум год после кончины человека.

Экстрасенсы предлагают очистить одежду усопшего с помощью все тех же святой воды и соли. Вещь можно просто замочить в водно-солевом растворе на какое-то время, а затем хорошенько выстирать.

Можно ли отдавать вещи умершего родственникам?

Если родственник сам настаивает на том, что ему хотелось бы оставить себе память об усопшем в виде той или иной вещицы, то отказывать ему в этом не стоит. Нужно лишь попросить его помолиться о душе умершего.

Если, будучи в полном здравии, умерший завещал свои вещи кому-то из родственников, то лучше выполнить его волю и отдать обещанное.

Можно ли хранить вещи умершего родственникам дома?

Хранить вещи умершего человека, конечно, можно, но нужно ли? Считается, что после отхода человека в мир иной, в его доме, квартире, комнате нужно навести полный порядок. Лучшим вариантом, конечно, будет новый ремонт. Однако, если нет таковой возможности, то необходимо вынести из помещения весь хлам, выбросить старые, изжившие себя, вещи, раздать нуждающимся пригодные вещи, и сделать генеральную уборку с дезинфекцией.

Если же вещь настолько дорога, как память, то ее можно спрятать подальше от людских глаз. Лучше всего такую вещь замотать в тряпку или непрозрачный пакет и убрать на некоторое время в «дальний угол».

Можно ли носить обувь умершего родственника?

Удел обуви покойника такой же, как и удел его одежды и других его вещей — лучше всего раздать, но можно и сохранить на память. Есть лишь одно общее для всех правило — ни в коем случае нельзя носить одежду и обувь, снятую с покойника, тем более умершего насильственной смертью.

Можно ли носить часы умершего родственника?

Часы — это довольно личная вещь, способная длительный период времени сохранять на себе отпечаток своего хозяина. Если умерший человек прожил счастливую жизнь и был со своими родственниками в хороших отношениях, то от ношения его часов им ничего не будет.

Если покойник вел недостойный образ жизни и враждовал со своими близкими, то от его часов лучше избавиться. В любом случае, одев на руку часы, вы ощутите, хотите ли вы их носить или нет.

Можно ли носить украшения умерших родственников?

Драгоценные металлы и камни имеют очень хорошую память. Они способны помнить своего первого хозяина годами и даже десятилетиями. Если украшение досталось родственникам от доброжелательного усопшего человека, то беды от его носки быть не должно. Некоторые камни, такие как опал, очень быстро перестраиваются на новую энергетику и забывают своего прежнего хозяина.

Если же покойный занимался колдовством или другой магией с помощью данного украшения, то от него вообще лучше избавиться. Продолжать дело своего родственника, то есть связать себя с миром магии, желательно лишь тем его наследникам, которым усопший передал свои секреты и знания.

Что делать с посудой умершего родственника?

Посуду умершего родственника, опять-таки, лучше всего раздать нуждающимся.Если в архиве усопшего имеются фамильные серебро или сервизы, то их можно помыть, почистить и продолжать хранить у себя.

Можно ли пользоваться телефоном умершего родственника?

Телефон — относительно новая вещь в нашей жизни, потому на этот счет пока нет однозначного мнения ни церкви, ни наших бабушек и дедушек. Если телефон дорогой, то им можно продолжать пользоваться. Если аппарат уже довольно устарел, то опять же можно сделать хороший поступок и отдать телефон нищим — пусть они лишний раз помолятся за усопшего.

Если телефон был в кармане у покойного в момент суицида или насильственной смерти, то лучше не хранить у себя такую вещь.



