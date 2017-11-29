Реклама

Gallery

1383251769_rossiya-protiv-hellouina 1392239164_navernoe-fobos-grunt-slomali-inoplanetyane_8 1394566383_zhiteli-gonkonga-pereselyayutsya-v-kletki-dlya-zhivotnyh_7 1404367741_budushee-napisano-na-nashih-ladonyah_3 1410502502_mantiya-venery-mozhet-soderzhat-molekuly-vody 1412635502_thumb_chto-skryvayut-chernye-dyry_3 1397925363_thumb_Tak-byli-li-amerikancy-na-Lune-Chast-2_7 1405726922_thumb_Velikaya-shtabnaya-illyuziya_4

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

29.11.2017 Интересное в мире   Нет комментариев

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Число жертв широкомасштабных наводнений и оползней за 2 месяца в Индии, Бангладеш, Пакистане и Непале выросло за эту неделю на 242 человека и теперь составляет 2025 человек.

1511 человек погибли в Индии. Число жертв в Непале достигло 220 человек, в Пакистане погибли 150 человек, а в Бангладеш — 144 человека. Десятки человек в Индии, Непале и Бангладеш по прежнему числятся пропавшими без вести, а это значит, что число жертв будет продолжать расти.

В результате масштабных затоплений пострадали более 45 миллионов человек. В результате наводнений были разрушены и повреждены десятки тысяч жилых домов и административных зданий. По данным правительственных организаций пострадали более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий.
Всего в Индии, Бангладеш и Непале срочная помощь требуется 17 миллионам человек, которые потеряли все во время наводнений. Евросоюз выделит два миллиона евро пострадавшим от наводнения странам.
Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

:

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

Генеральный директор организации «Спасите детей» заявил: «Паводковые воды на Юге Азии начали отступать, подарив небольшую передышку. Настоящая помощь и восстановление пострадавших регионов только начинается. Сейчас наша самая важная задача — не допустить вспышек болезни, в первую очередь, холеры и дизентерии».

Наводнение в настоящий момент медленно идет на спад, но сезон муссонных дождей не закончен, а значит об окончании наводнений на юге Азии пока можно не говорить.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Катастрофические, наводнения, обрушились

Похожие сообщения:

?>