Катастрофические наводнения обрушились на юг Азии

1511 человек погибли в Индии. Число жертв в Непале достигло 220 человек, в Пакистане погибли 150 человек, а в Бангладеш — 144 человека. Десятки человек в Индии, Непале и Бангладеш по прежнему числятся пропавшими без вести, а это значит, что число жертв будет продолжать расти.

В результате масштабных затоплений пострадали более 45 миллионов человек. В результате наводнений были разрушены и повреждены десятки тысяч жилых домов и административных зданий. По данным правительственных организаций пострадали более трех миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий.

Всего в Индии, Бангладеш и Непале срочная помощь требуется 17 миллионам человек, которые потеряли все во время наводнений. Евросоюз выделит два миллиона евро пострадавшим от наводнения странам.



Генеральный директор организации «Спасите детей» заявил: «Паводковые воды на Юге Азии начали отступать, подарив небольшую передышку. Настоящая помощь и восстановление пострадавших регионов только начинается. Сейчас наша самая важная задача — не допустить вспышек болезни, в первую очередь, холеры и дизентерии».

Наводнение в настоящий момент медленно идет на спад, но сезон муссонных дождей не закончен, а значит об окончании наводнений на юге Азии пока можно не говорить.