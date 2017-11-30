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Муссонные ливни в Мумбаи унесли жизни 14 человек
30.11.2017 Интересное в мире
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Из-за сильных муссонных ливней в Мумбаи погибли 14 человек, среди них два маленьких ребенка. Дожди вызвали в финансовой столице Индии транспортный коллапс и разрушили дома.
Более 1200 человек погибли в Индии, Бангладеш и Непале в сильнейшем наводнении в Южной Азии за многие годы. Несколько деревень в восточном индийском штате Бихар все еще затоплены, люди живут во временных убежищах. Ливни нанесли огромный ущерб урожаю.
Вчерашний потоп в Мумбаи — почти месячная норма осадков, выпавшая за один день, — приостановил железнодорожное сообщение и вызвал отмену ряда авиарейсов. Сегодня движение транспорта восстановлено. Правительство закрывает школы и колледжи, но во многих районах города ливни стали слабее.
Полиция сообщила, что 45-летняя женщина и полуторагодовалый ребенок, члены одной и той же семьи, погибли, когда их дом в северо-восточном пригороде Мумбаи Викроли разрушился. Двухлетняя девочка умерла при обрушении стены.
В соседнем городе Тхана 3 человека погибли, унесенные паводковыми водами.
Некоторые скончались, упав в открытые канализационные люки на затопленных улицах в различных пригородах Мумбаи.
Пресс-секретарь полиции Мумбаи Рашми Карандикар сообщил, что в городе пропали без вести 7 человек. В соседних пригородах пропавшими без вести числятся 6 человек.Потоп оживил воспоминания о наводнениях 2005 года, которые убили более 500 человек. Большинство из них были жителями трущоб, где проживает более половины 20-миллионного населения города.
Непрекращающееся строительство на заливных лугах и прибрежных территориях, а также забитые пластиковым мусором коллекторы ливневых вод и водоспуски, делают город все более уязвимым к штормам. :
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