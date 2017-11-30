Реклама

Gallery

1382629865_misticheskaya-istoriya-gibeli-elizy-lem_1 1382878442_sushestvovanie-kontinentov-lemuriya-pacifida-i-mu-versii-i-dokazatel-stva_1 1383503586_tehnicheskie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi_10 1394323744_tarelka-nad-lyzhneiy_2 1402600503_naskol-ko-mala-vselennaya_6 1410751083_gigantskie-pticy-v-nebe-yakutii_12 1395433622_Veshdoki-iz-proshlogo_2 1397889911_Kak-zhili-krest-yane-na-Zapade-v-30-h_10

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Ультрафиолет может стать ключом для поиска жизни

30.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ультрафиолет может стать ключом для поиска жизни

Ученые предположили, что ультрафиолетовое излучение в какой-либо звездной системе может быть фактором для запуска биологических процессов. 
В повседневной жизни, ультрафиолетовое излучение имеет не очень хорошую репутацию, поскольку оно может иметь негативное воздействие на здоровье людей. Однако новое научное исследование показывает, что ультрафиолетовый свет, возможно, играл решающую роль в появлении жизни на Земле. К тому же, он мог быть ключом для поиска жизни во Вселенной, далеко за пределами нашей планеты.
Исследование было проведено учеными из Гарвард-Смитсоновского института Центра Астрофизики (CfA) в Кембридже. В рамках этого исследования было сделано предположение о том, что красные карликовые звезды не могли бы излучать достаточно ультрафиолетового света для того, чтобы запустить биологические процессы, как те, которые зародились на нашей планете. К примеру, определенные уровни ультрафиолетового излучения могли бы быть необходимыми для формирования рибонуклеиновой кислоты, то молекулы, которая необходима для всех форм известной жизни на Земле.
Однако, звезды другого типа вполне могли бы излучать ультрафиолет и запускать биологические процессы на экзопланетах.
 

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  ключом, поиска, Ультрафиолет

Похожие сообщения:

?>