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Ультрафиолет может стать ключом для поиска жизни
30.11.2017 Что от нас скрывали
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Ученые предположили, что ультрафиолетовое излучение в какой-либо звездной системе может быть фактором для запуска биологических процессов.
В повседневной жизни, ультрафиолетовое излучение имеет не очень хорошую репутацию, поскольку оно может иметь негативное воздействие на здоровье людей. Однако новое научное исследование показывает, что ультрафиолетовый свет, возможно, играл решающую роль в появлении жизни на Земле. К тому же, он мог быть ключом для поиска жизни во Вселенной, далеко за пределами нашей планеты.
Исследование было проведено учеными из Гарвард-Смитсоновского института Центра Астрофизики (CfA) в Кембридже. В рамках этого исследования было сделано предположение о том, что красные карликовые звезды не могли бы излучать достаточно ультрафиолетового света для того, чтобы запустить биологические процессы, как те, которые зародились на нашей планете. К примеру, определенные уровни ультрафиолетового излучения могли бы быть необходимыми для формирования рибонуклеиновой кислоты, то молекулы, которая необходима для всех форм известной жизни на Земле.
Однако, звезды другого типа вполне могли бы излучать ультрафиолет и запускать биологические процессы на экзопланетах.
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