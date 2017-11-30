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Ученые нашли способ улучшить работу мозга

30.11.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Ученые нашли способ улучшить работу мозга

Группа исследователей из Университета Аалто в Финляндии и Хельсинского университета впервые улучшила работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции.

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В ходе эксперимента ученые повлияли на метакогнитивные процессы путем возбуждения нейронов посредством коротких магнитных импульсов, что позволило людям эффективнее справляться с рядом задач на тактильное запоминание.

Метакогнитивными процессами или метапознанием называется способность людей отслеживать и контролировать собственные познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, эмоции, принятие решений.

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Метки:  работу, способ, улучшить, Ученые

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