Реклама

Gallery

1382630042_thumb_sem-kosmicheskih-zagadok-bez-otgadok_1 1383126842_thumb_s-prishel-cami-li-obshayutsya-kontaktery_1 1383503581_tehnicheskie-izobreteniya-leonardo-da-vinchi 1388673182_m-skiiy-treugol-nik-snova-aktiven_1 1395066421_thumb_yugo-vostochnoe-poberezh-e-afriki-ohvacheno-navodneniem 1404738721_thumb_kak-ssha-v-1846-godu-smogli-ottorgnut-ot-meksiki-zolotoiy-shtat-vdobavok-prisoediniv-tehas 1411983181_thumb_Ekzoplanety-otkrytye-Keplerom 1398506582_Kometa-ISON-mozhet-vzorvat-solnce-Kakovy-nashi-shansy-vyzhit

Присоединяйтесь в Вконтакте

Виджет Яндекс

NLONews.ru - Тайны цивилизации

новости уфо, видео пришельцы, все о конце света

добавить на Яндекс

Счетчики

Реклама:

Древние киты были зубастыми хищниками

01.12.2017 Что от нас скрывали   Нет комментариев

Древние киты были зубастыми хищниками

У древних китов были чрезвычайно острые зубы, больше похожие на львиные. Австралийские ученые нашли подтверждение тому, что эти зубы животные применяли по назначению и никакой планктон не фильтровали. 
С помощью 3D-сканеров палеонтологи университета Монаша и музея Виктории сделали цифровые модели зубов ископаемых беззубых китов (в данном случае имеется в виду подотряд китовых) и современных млекопитающих.
Они выяснили, что зубы древних китов — предков современных синих китов — были отличны от современных и оказались гораздо острее. Задача у них была лишь одна: рвать плоть жертв. Как говорит главный куратор музея Виктории Эрик Фитцджеральд, «хотя многие ученые думают, что древние киты использовали свои зубы в качестве фильтра, это не так. Свое сито они получили позже, возможно, когда утратили зубы».
Таким образом, ученые пришли к выводу, что киты по сути перевернули с ног на голову всю свою систему питания, когда от традиционного хищничества перешли к современному питанию планктоном. А вот почему это произошло, ученым еще предстоит выяснить.

:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Проголосуй первым!)
Загрузка...
Метки:  Древние, зубастыми, хищниками

Похожие сообщения:

?>