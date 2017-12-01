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Древние киты были зубастыми хищниками
01.12.2017 Что от нас скрывали
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У древних китов были чрезвычайно острые зубы, больше похожие на львиные. Австралийские ученые нашли подтверждение тому, что эти зубы животные применяли по назначению и никакой планктон не фильтровали.
С помощью 3D-сканеров палеонтологи университета Монаша и музея Виктории сделали цифровые модели зубов ископаемых беззубых китов (в данном случае имеется в виду подотряд китовых) и современных млекопитающих.
Они выяснили, что зубы древних китов — предков современных синих китов — были отличны от современных и оказались гораздо острее. Задача у них была лишь одна: рвать плоть жертв. Как говорит главный куратор музея Виктории Эрик Фитцджеральд, «хотя многие ученые думают, что древние киты использовали свои зубы в качестве фильтра, это не так. Свое сито они получили позже, возможно, когда утратили зубы».
Таким образом, ученые пришли к выводу, что киты по сути перевернули с ног на голову всю свою систему питания, когда от традиционного хищничества перешли к современному питанию планктоном. А вот почему это произошло, ученым еще предстоит выяснить. :
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