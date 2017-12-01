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Загадки человечества. Выпуск 43
01.12.2017 Что от нас скрывали
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На работу без пробок. Российские конструкторы готовы запустить в массовое производство аэротакси. Как будет выглядеть аппарат и станут ли полёты над столицей реальностью;
— Холодильник будущего придумал российский дизайнер. Как будет выглядеть стильная новинка и когда она появится в продаже;
— Люди, не знающие старости, существуют. Три сестры из Китая в 40 лет выглядят не старше 20. В чём секрет из молодости;
— Учёные обнаружили египетский город-легенду Гераклион. Как выглядел древний мегаполис и какие из его сокровищ сохранились до наших дней;
— Учёные доказали: линии на руке действительно могут рассказать всё о человеке. Как устроена карта судьбы и как её прочитать, а главное, как изменить свою жизнь с помощью обычной шариковой ручки;
— Океанские монстры убивают акул. На побережьях появляются истерзанные тела морских гигантов. Каким должен быть хищник, способный охотиться на кашалота весом в 200 тонн;
— Вавилонская башня — миф или реальность. Что действительно разрушило самый первый небоскрёб в истории человечества.
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