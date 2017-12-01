На Марсе нашли руины статуи древнегреческого бога

Поклонники теории существования внеземной разумной жизни считают, что человеческая цивилизация связана с марсианами.

Энтузиаст-уфолог Скотт К. Уоринг, известный своей любовью к Марсу и к космосу в целом, регулярно проводит тщательную работу по изучению снимков, получаемых камерами марсохода.

Он уже не раз находил на фотографиях много необычного, однако на этот раз ему удалось разыскать на них «статую древнегреческого бога Пана в разобранном виде». Открытие энтузиаст сразу же описал в своем блоге.

В своей публикации Скотт предположил, что мифология, какой ее знают люди, может иметь марсианское происхождение, и со временем, каким-то образом, передалась человеку.