Обнаружены несколько новых спутников Урана

Минилуны должны достигать двух-семи километров в диаметре. Скорее всего, они расположены на расстоянии около 100 километров от α и β колец Урана. Эти небесные тела, как полагают ученые, позволяют сохранить структуру колец газового гиганта.

К своим выводам ученые пришли, проанализировав данные, полученные на межпланетной станций Voyager 2. Авторы отмечают, что размеры минилун не позволяют разглядеть их на снимках с аппарата.

У планеты Уран насчитывается 13 колец. По яркости кольца α и β уступают только кольцу ε. Вероятнее всего, кольцевая система вокруг газового гиганта возникла в результате разрушения его спутника.

Станция Voyager 2 пролетела мимо системы Урана в январе 1986 года на минимальном расстоянии 81,5 тысячи километров. Во время сближения сделанные станцией измерения и снимки позволили обнаружить новые кольца и впервые с близкого расстояния получить изображения спутников планеты.