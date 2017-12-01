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Жители Москвы вскоре увидят первое суперлуние этого года

01.12.2017 Части света   Нет комментариев

Жители Москвы вскоре увидят первое суперлуние этого года

Суперлуние — это, по сути, момент, когда Луна находится в очень большой близости от Земли. Во время этого явления поверхность естественного спутника нашей планеты можно разглядеть практически невооруженным глазом. При использовании бинокля есть возможность увидеть даже лунные кратеры, а если вы используете хороший телескоп, то видимость будет еще лучше.

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Как сообщили астрономы из московского планетария, такое явление происходит в среднем раз в 144 дня, но на территории России в этом году его будет видно впервые. Стоит сказать, что данное явление природы вызывает достаточно сильные приливы и отливы на береговых широтах, а также сопровождается иногда достаточно серьезным увеличением лунного диска в звездном небе.

По словам все тех же астрономов, научного термина «суперлуние» не существует. В народе так принято называть полнолуние, происходящее в период перигея, во время которого земной спутник проходит по ближайшей своей точке околоземной орбиты.

Жители столицы Российской Федерации смогут увидеть необычное природное явление уже 16 октября, если, конечно, не подведет погода, которая за последние недели мало чем радует. Но сотрудники Гидрометцентра РФ обнадеживают и в ночь на 16 октября прогнозируют в столице облачную погоду со значительными прояснениями. Так что будем надеяться, что понаблюдать такое нечастое явление природы все-таки удастся.

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