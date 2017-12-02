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Инженер ВВС США рассказал о секретной тюрьме для пришельцев

02.12.2017 НЛО   Нет комментариев

Инженер ВВС США рассказал о секретной тюрьме для пришельцев

Инженер ВВС США Рэймонд Жимански, вышедший в отставку после 39 лет службы, написал книгу «50 оттенков серых», в которой рассказывает о секретной тюрьме для инопланетян, якобы расположенной в подземных туннелях авиационной базы Райт-Паттерсон в штате Огайо.

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По словам Жимански, он узнал тайну в первую неделю службы от своего наставника, которого называет Эл. Тот якобы рассказал, что после крушения летающей тарелки в штате Нью-Мексико, известного как Розуэлльский инцидент, машина и ее обитатели были доставлены именно на эту базу. В течение следующих десятилетий Жимански неоднократно участвовал в разговорах, подтверждающих слова Эла. «И никто ни разу не сказал — «ты чокнутый, у нас нет никаких инопланетян!» Многие ухмылялись, но никто не опровергал», — подчеркнул автор книги.

Жимански добавил, что лично он не видел ни подземелий, ни пришельцев, но несколько раз встречал на базе персонажей, похожих на героев фильма «Люди в черном», одетых в темные костюмы и шляпы даже в жаркие летние дни. По его мнению, это были сотрудники правительственной спецслужбы, занятые сокрытием улик.

Серыми в уфологии называют одну из инопланетных рас. Их описывают как человекообразных существ без явных половых признаков, с гладкой серой кожей, непропорционально крупной головой и большими черными глазами.

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Метки:  инженер, пришельцев, рассказал, секретной, тюрьме

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