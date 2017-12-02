Смерть всего лишь — иллюзия

Согласно биоцентризму, смерти нет. Она — иллюзия, которая возникает в сознании людей. Возникает потому, что люди отождествляют себя со своим телом. Знают, что тело рано или поздно умрет. И думают, что умрут вместе с ним. На самом же деле, сознание существует вне времени и пространства. Способно находиться где угодно: в человеческом теле и вне его. Что хорошо вписывается в основы квантовой механики, согласно которой некая частица может оказаться и там и сям, а некое событие — развиваться по нескольким — порою бесчисленным — вариантам.

Ланца верит, что существует множество вселенных. В них-то и реализуются все вероятные варианты развития событий. В одной вселенной тело умерло. А в другой — продолжило жить, вобрав сознание, которое в эту вселенную перетекло.

Иными словами, умирающий, проносясь по тому самому тоннелю, оказывается не в аду или в раю, а в таком же мире, в котором он жил, но живым. И так — до бесконечности.

— Сознание, — проповедует профессор, — как энергия. Не исчезает и не может быть уничтожено.

Некоторые биоцентристы вообще полагают, что материального мира нет, а есть лишь его виртуальный образ, генерируемый сознанием. Или мир все таки существует, но предстает в том виде, в котором нам позволяют увидеть и ощутить его наши органы чувств. А были бы у нас другие органы и чувства, то и видели бы мы совсем другое.

Ланц же верит в реальность. Но считает ее процессом, который требует участия сознания. Человек одновременно и наблюдатель и творец.

У обнадеживающей теории Ланца есть много сторонников среди которых есть известные ученые. Это физики и астрофизики, предполагающие, что вселенных много. Multiverse (мультивселенная) — так называется научная концепция, которую они отстаивают. И уверяют: нет физических законов, которые бы запрещали существование других вселенных.

Суть теории: каждый миг вселенная расщепляется на бесчисленное количество себе подобных. А уже в следующий миг эти «новорожденные» расщепляется точно таким же образом. В каком-то из этих миров существуете вы. В одном — читаете эту статью, едете в метро, в другом — лежите на диване и смотрите телевизор.

Толчком к размножению миров служат наши поступки.Стоит нам сделать какой-нибудь выбор, как в мгновение ока из одной вселенной получаются две. С разными вариантами судьбы. В какой-то из вселенных люди не полетели куда-то на самолете, который в полете рухнул, а поехали поездом. И остались живы.

Теорию множественности мироздания развил Андрей Линде — некогда сотрудник Физического института имени Лебедева (ФИАН). Ныне — профессор физики Стэнфордского университета.

— Космос, — рассказывал Линде, — состоит из множества раздувающихся шаров, которые дают начало таким же шарам, а те, в свою очередь, рождают подобные шары в еще больших количествах, и так до бесконечности. В пространстве они разнесены. И не чувствуют присутствия друг друга. Но они — части одного и того же физического мира.

О том, что наша Вселенная не одинока свидетельствуют и данные, полученные с помощью космического телескопа Планка. На их основе ученые создали самую точную карту микроволнового фона — так называемого реликтового излучения, сохранившегося с момента зарождения нашего мироздания. И увидели, что она изобилует темными провалами — некими дырами и протяженными прорехами.

Физик Лаура Мерсини-Хоутон из Университета Северной Каролины и ее коллеги доказывают: аномалии микроволнового фона возникли из-за того, что на нашу Вселенную оказывают влияние другие, расположенные рядом.

По мнению ученых, дыры и прорехи — «синяки» как их называют, » возникли от непосредственных ударов соседних вселенных по нашей.

Физики предполагают, что вселенные возникают словно пузыри пара в кипящей жидкости. А возникнув, сталкиваются. И отскакивают друг от друга, оставляя следы.

Получается, что мест — иных вселенных, куда бы могла, согласно теории нового биоцентризма, отлететь душа, полно. А сама-то она есть?

В существовании вечной души не сомневается профессор Стюарт Хамерофф из отделения анестезиологии и психологии Университета Аризоны и по совместительству директор Центра изучения сознания при том же университете. Он заявил, что нашел доказательства того, что сознание человека не исчезает после его смерти.

По мнению Хамероффа, человеческий мозг — это совершенный квантовый компьютер, душа или сознание — информация, накопленная на квантовом уровне. Она не может быть уничтожена. Но может быть передана.

Анестезиолог считает: после того, как тело погибает, квантовая информация сознания — сливается с нашей Вселенной и там существует бесконечно долго. А биоцентрист Ланца доказывает, что она улетает в другую вселенную. Чем и отличается от своего коллеги.

В соратниках у Хамероффа сэр Роджер Пенроуз — известный физик и математик из Оксфорда, который тоже нашел в нашей Вселенной следы соприкосновения с другими. Вместе ученые развивают квантовую теорию сознания. И полагают, что обнаружили носители сознания — элементы, которые при жизни накапливают информацию, а после смерти тела куда-то ее «сливают». Это расположенные внутри нейронов белковые микротрубочки (microtubules), которым прежде отводили скромную роль арматуры и транспортных внутриклеточных каналов. Микротрубочки по своей структуре лучше всего подходят для того, чтобы быть носителями квантовых свойств в мозге. Поскольку они могут длительное время сохранять квантовые состояния — то есть, работать элементами квантового компьютера.

Ничего совсем уж принципиального нового в биоцентризме Ланца нет. Но научная основа, подведенная им и коллегами, не может не радовать. Получается, что загробный мир это не выдумки, а вполне вероятная реальность. Ученому остается примирить его концепцию с религией. Ведь пока роль Господа Бога в ней не просматривается. Хотя…

Некто Сет Ллойд из Массачусетсского технологического института прикинул, до каких пределов можно совершенствовать квантовый компьютер. Очевидно, что наимощнейшим станет устройство, в котором будут задействованы все частицы во Вселенной. А их — протонов, нейтронов, электронов и прочей мелочи, по подсчетам ученого, где-то 10 в 90-й степени. И если бы эти частицы были задействованы с момента Большого Взрыва, то уже совершили бы 10 в 120-й степени логических операций. Это так много, что не возможно даже представить. Для сравнения: все компьютеры за время своего существования произвели менее 10 в 30-й степени операций. А вся информация о человеке с его многочисленными индивидуальными причудами записана примерно 10 в 25 степени битами.

И тут Ллойд подумал: что если Вселенная это уже чей-то компьютер? Тогда, рассудил он, все, что внутри, включая нас, — часть вычислительного процесса. Или его продукт… Значит, где-то должен быть и Программист. То есть, Бог.