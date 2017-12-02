Тайны Осириона

Группе японских школьников из городка Кера в 1972 году удалось не только неоднократно встречаться с миниатюрным НЛО и сфотографировать его, но и захватывать на некоторое время "в плен".Группе японских школьников из городка Кера в 1972 году удалось не... Подробнее