Британский астроном в 19-м веке не открыл комету, а стал свидетелем НЛО



«Этот объект не мог быть кометой, потому что траектория его движения является просто невозможной, как для естественного небесного тела. Особенности движения «кометы», которые записал Деннинг, когда наблюдал за ней, указывают на то, что это какой-то инопланетный корабль. Других вариантов у нас просто нет», — говорят ученые.

Сам Уильям Деннинг тоже догадывался, что с «кометой», за которой он наблюдал, было что-то не так.

«Да не может комета двигаться вот так! Это же какая-то осмысленная траектория! Или я что-то не понимаю? Может быть ученые, которые будут жить через сто лет, смогут разобраться? Надо все тщательно записать», — писал когда-то Деннинг.

Ученые, что характерно, так и не смогли разобраться. То есть они, конечно, предполагают, что Деннинг видел какой-то НЛО, но вот чем конкретно был этот объект — неизвестно.

Интересно, что «комета» Деннинга так и не вернулась к Солнцу, хотя, как ожидалось, уже должна была это сделать. В общем, это точно был корабль пришельцев.

Карикатура на Деннинга и его комету в британском юмористическом журнале Punch (апрель 1892 год)